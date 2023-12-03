16 مباراة في «دولية الحبتور» لتنس السيدات



رضا سليم (دبي)



تنطلق صباح الاثنين، «النسخة 26» لبطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات، والتي تقام بمجمع التنس بفندق ومنتجع حبتور جراند بشاطئ الجميرا في دبي، بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد، وتبلغ جوائزها 100 ألف دولار، بمشاركة 88 لاعبة.

وأجرت اللجنة المنظمة للبطولة قرعة المنافسات للدور الرئيس، خلال المؤتمر الصحفي بفندق ومنتجع الحبتور جراند بالجميرا، بحضور خلف الحبتور رئيس مجموعة الحبتور، ونورا بدوي مديرة البطولة، وخالد آل علي مدير العلاقات العامة، وليث العاني مدير العمليات ومسؤول الحكام، وخالد سعيد مدير منتجع الحبتور، وحسام الجيوسي مدير الإعلام، والألمانية سابين شولتز الحكم العام للبطولة، والرومانية ستيفانيا بويكا المولودة في الإمارات، والبلغارية سلينكوفا.

وأسفرت قرعة الدور الرئيسي للبطولة عن 16 مباراة مثيرة، وأبرزها المواجهة بين الألمانية سابين ليسيكي وصيفة ويمبلدون 2013 والأوزبكية نيجينا عبدوريموفا، وتلتقي الروسية فيرا زنوفيرنا المصنفة الثانية سابقاً، مع البريطانية هادير واتسون، وتصطدم الفرنسية كريستينا ميلادينوفيك مع الرومانية كريستيا دينو، فيما تلعب الأوكرانية داريا سنيجور «المصنفة 123» وبطلة ويمبلدون للناشئات، مع الروسية آنستاسيا زاخروفا، والسلوفاكية فيكتوريا هرونكاكوفا مع السلوفينية داليلا جاكوفيتش.

وأكد خلف الحبتور أن البطولة باتت «علامة فارقة»، ليس على صعيد تنس السيدات، بل على مستوى رياضة المرأة وتمكينها واكتشاف المواهب، كما أنها جسر الوصول إلى العالمية، وأثبت البطولة جدارتها عبر أكثر من ربع قرن.



وأضاف: دبي تصنع الأحداث، وبما أننا جزء منها، فإن شعارنا العمل بروح الفريق الواحد، وتحرص مجموعة الحبتور منذ سنوات، أن يتزامن هذا الحدث الدولي، مع احتفالاتنا بعيد الاتحاد، ونشكر الاتحادين الدولي والإماراتي للتنس على تعاونهم الدائم معنا في البطولة سنوياً.

وأكدت نورا بدوي، أن البطولة تمثل جسراً للاعبات الصاعدات للوصول إلى العالمية، ويتأهل من التصفيات 8 لاعبات، إلى جانب الـ 20 المرشحات وفق التصنيفات، بالإضافة إلى 4 بطاقات استثنائية منحة من اللجنة المنظمة لأربع لاعبات يدخلن مباشرة إلى النهائيات، وهن الألمانية سابين ليزكي، والروسية فيرا زنوفيرنا، والفرنسية كريستينا ميلادينوفيك، ولاعبة لاتفيا أنستاسيا.

وأشارت إلى أن اللجنة المنظمة منحت 5 لاعبات بطاقة مشاركة استثنائية في التصفيات، وهن المصرية ياسمين عزت، والروسيتان إيف جاركوشا، ومواطنتها ألفتينا أبراجيموفا والرومانيتان بوجيكا ستوفينا ولونا زافانورا.

وأضافت: الاتحاد الدولي رشح الألمانية سابينا حكماً عاماً للبطولة، وهناك 5 حكام كرسي دوليين، هم المصري رامي عبد الحليم، و4 سيدات هن الإيطالية فيدريكا، ومواطنتها عديلة سليمان، والكرواتية أنتونيا، واللبنانية جوي خليل.