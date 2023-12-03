الشارقة يطارد «الأمل الأخير» أمام الفيصلي!

علي معالي (الشارقة)

يحل الشارقة ضيفاً مساء اليوم على الفيصلي الأردني في الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثانية، في مباراة تحمل عنوان «الأمل الأخير» لـ «الملك» الشرقاوي من أجل التأهل إلى دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا، حيث يبحث كوزمين ولاعبو الفريق عن هدف واحد فقط، لكي يدفعهم إلى تحقيق هذا الطموح، وهو الفوز، وإذا كان الفريق الشرقاوي يبحث عن التأهل بصفته بطل المجموعة، فإنه ينتظر أمرين: أن يحقق هو الفوز على الفريق الأردني، وأن ينتظر المساعدة من السد القطري عندما يستضيف ناساف الأوزبكي.

يتصدر ناساف قمة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، يليه الشارقة بـ 8 نقاط، ثم السد في المركز الثالث بـ 6 نقاط، وفي القاع ومن دون أي أمل يأتي الفيصلي بـ 3 نقاط فقط، وبالتالي فإن فرص 3 فرق متاحة ليصعد اثنان منهم، ولكن النتائج التي سوف تتحقق هي التي ستحدد التأهل من عدمه، وليس أمام الشارقة سوى الفوز، على أمل خسارة ناساف أمام مستضيفه السد في التوقيت نفسه، لحسم المركز الأول، ويحتاج السد بدوره إلى الفوز، مع خسارة أو تعادل الشارقة، للتأهل على رأس المجموعة الثانية، كل هذه الحسابات ستجعل من ختام مباريات المجموعة قمة في الإثارة حتى اللحظة الأخيرة.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت بالإمارة الباسمة قد انتهت بفوز الشارقة على الفيصلي 1-0، وبالتالي فإن الفيصلي يبحث مع الشارقة عن كيفية رد اعتبار هزيمة المباراة الأولى.

ويخوض الفريق الأردني المباراة من دون أي ضغوط بعد ضياع الأمل تماماً، ولكنه يسعى إلى حفظ ماء الوجه أمام منافس يخطط إلى كيفية اجتياز هذه المحطة الصعبة، وكانت التكهنات تضع الشارقة على قمة المتأهلين مبكراً، لكن «الهزات الأخيرة» جعلته في «مهب الريح»، خاصة بعد الخسارة المفاجئة في الجولة الخامسة من السد على ملعبه بالشارقة 0-2، مقرونة في نفس الوقت بأداء لا يليق بفريق يبحث عن أن يكون من بين الأفضل في القارة الصفراء.

ويعتمد الروماني كوزمين في موقعة الفيصلي على مجموعة من لاعبيه أصحاب الخبرات المتنوعة، ومنهم كايو لوكاس وموسى ماريجا وعثمان كمارا وتيجالي ومحمد عبدالباسط وماجد سرور وماجد راشد وعبدالله غانم، لعبور هذه المباراة والعودة من جديد لأجواء آسيا، واستعادة ثقة الجماهير مرة أخرى بعد التراجع الملحوظ في مستوى الفريق.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز ناساف على الفيصلي 1-0 في عمان وتعادل السد مع الشارقة 0-0 في الدوحة، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الشارقة على الفيصلي 1-0 في الشارقة وناساف على السد 3-1 في قرشي، وشهدت الجولة الثالثة فوز الشارقة على ناساف 1-0 في الشارقة والسد على الفيصلي 6-0 في الدوحة، وشهدت الجولة الرابعة فوز الفيصلي على السد 2-0 في عمان، وتعادل ناساف مع الشارقة 1-1 في قرشي، وفي الجولة الخامسة خسر الشارقة من السد بهدفين، وفاز ناساف على الفيصلي 3-1.

ويتأهل إلى دور الـ 16 لمنطقة الغرب صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الخمس.