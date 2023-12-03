أزارو يغيب شهراً عن «البرتقالي»



رضا سليم (دبي)



يواجه عجمان أزمة غياب المغربي وليد أزارو «هداف» الفريق، للإصابة في «العضلة الضامة» حيث يحتاج إلى ما يقرب من شهر للعودة مجدداً إلى «البرتقالي»، بعدما غاب عن المباراتين الماضيتين أمام خورفكان وحتا، كما يغيب عن الفريق في المباريات المتبقية من «دوري أدنوك للمحترفين»، قبل التوقف الطويل لمشاركة المنتخب في نهائيات كأس آسيا بالدوحة خلال يناير المقبل.

ويلعب عجمان في الجولة المقبلة أمام الجزيرة، ثم النصر في «الجولة 11»، والشارقة في «الجولة 12»، وهي الأخيرة قبل التوقف، ليكمل أزارو 5 مباريات خارج الفريق، وهو ما يعادل 450 دقيقة، وإن كانت هناك محاولات من الجهاز الطبي لعودته قبل مباراة «الملك».

وخاض أزارو 540 دقيقة، خلال 6 مباريات بالدوري، وسجل 5 أهداف حتى الآن، يتصدر بها ترتيب الهدافين بالفريق، حيث سجل «هاتريك» في مرمى اتحاد كلباء، وهدفاً أمام الإمارات، وآخر في شباك البطائح.

ولجأ الروماني دانيال إيسايلا مدرب الفريق إلى الكاميروني الشاب روكي مارسيانو في آخر مباراتين للعب في مركز رأس الحربة، وسجل هدفاً أمام خورفكان، إلا أن خبرة روكي ليست كبيرة، خاصة أنه صغير السن «21 عاماً»، وهو ما يجعل إيسايلا يدفع بكل من هيكل الشيخاوي، وعلي مدن، وبرستيج مبونجو من الأطراف والعمق، لتقوية الهجوم وتسجيل الأهداف.

ويبدو في الأفق داخل النادي تغييرات على مستوى الأجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية، خاصة أنهم لم يخدموا الفريق بالشكل المطلوب حتى الآن، بسبب تعدد الإصابات، خاصة نادر الغندري الذي غاب عن الفريق كثيراً، ولعب 285 دقيقة في 5 مباريات، وهيكل الشيخاوي الذي لم يعوض خروج فراس بالعربي من القائمة، في حين غابت أهداف برستيج الذي لم يسجل إلا هدفين في 9 مباريات، وأيضاً علي مدن صاحب الهدفين في 9 مباريات.