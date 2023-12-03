وفاة مشجع في شغب مباراة نيس ونانت



باريس (د ب أ)



توفى مشجع يبلغ «31 عاماً» خلال أعمال شغب وقعت قبل مباراة نانت مع نيس بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وتعرضت سيارات تحمل جماهير نيس لهجوم من قبل جماهير نانت، بحسب ما أكد مكتب الادعاء العام في نانت.

وتعرض مشجع نانت للانهيار وتوفى، رغم محاولة خدمات الإسعاف لإنقاذه، وأوضح مكتب الادعاء العام في نانت أن فحوص الطب الشرعي الأولية، أظهرت أن الضحية تعرض لجرح في ظهره، ومن الممكن أن يكون قد حدث ذلك عبر الطعن بسلاح أبيض. وكتبت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا عبر شبكة «إكس» (تويتر سابقا) «إنه آلم هائل»، مؤكدة تعاطفها مع عائلة وأصدقاء الفقيد.