«الزعيم» يدفع بـ «القوة الضاربة» أمام أهال



معتز الشامي (دبي)



وصل العين إلى تركمانستان للقاء أهال، يوم الثلاثاء، في ختام منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا، التي يتصدرها «الزعيم» برصيد 12 نقطة، وضمن التأهل في الصدارة إلى دور الـ16.

ويؤدي «البنفسج» تدريبه الأخير الاثنين على استاد عشق أباد، لوضع اللمسات الأخيرة على طريقة اللعب والتشكيلة التي يخوض بها مباراة الثلاثاء أمام أهال، والذي فقد الأمل في التأهل ولو ضمن أفضل الفرق صاحبة الترتيب الثاني من المجموعات، بعدما حل في ذيل الترتيب بـ 4 نقاط، ويظل الصراع مشتعلاً بين الفيحاء السعودي وباختاكور الأوزبكي، على أمل التأهل من بين «أفضل الثواني»، ويحتل باختاكور «الوصافة» وله 7 نقاط، فيما الفيحاء ثالثاً وله 6 نقاط.

وتعتبر المباراة «تحصيل حاصل» بعدما ضمن «الزعيم» التأهل، وضياع أصحاب الأرض أي فرصة للمنافسة، وبالتالي تصبح من دون ضغوط، وشعارها تجربة البدلاء والوجوه الجديدة، وإن تحضر رغبة الفوز لدى الفريقين، سواء «الزعيم» الذي يبحث عن استعادة نغمة الانتصارات، التي غابت أمام باختاكور في الجولة الماضية، أو للتأكيد على عامل الثقة، والتجانس بين جميع العناصر في الملعب.



ومنح الأرجنتيني هيرنان كريسبو، مدرب العين الفرصة لـ 10 بدلاء في تشكيلة «الزعيم» خلال مواجهة باختاكور، في الجولة الماضية، ويسعى لتقليص العدد قليلاً، في ظل تعافي بعض العناصر من الأساسيين، بعدما حصلوا على راحة كافية، بعدم المشاركة القارية، على خلفية الأداء القوي للفريق أمام شباب الأهلي في الدوري، وهو ما يعني احتمال عودة لابا كودجو للمشاركة أساسياً، بالإضافة إلى سفيان رحيمي وماتياس بالاسيوس، وباقي اللاعبين الذين غابوا عن مباراة باختاكور.

وأخضع الجهاز الفني أخضع اللاعبين لتدريبات على فترتين خلال الأيام الماضية، لرفع اللياقة البدنية، بالإضافة إلى زيادة القدرات الفنية والتكتيكية، وأصبح الفريق في قمة الجاهزية، سواء الأساسيين أو بعض البدلاء، الذين حصلوا على الفرصة، ويتمسكون بالاستمرار في المشاركة، ويتوقع عودة عمير أتزيلي إلى التشكيلة، خصوصاً بعد تألقه محلياً أمام شباب الأهلي.



وعلى الجانب الآخر، احتفل الجهازان الفني والإداري واللاعبون، بعيد الاتحاد، حيث ارتدى الجميع الزي الوطني خلال وصولهم إلى مقر التدريبات، وحرص كريسبو على ارتداء الزي الوطني إلى جانب الأجانب، في تقليد يهدف إلى تعزيز روح الأسرة الواحدة ومشاركة جميع أفراد النادي للاحتفال بعيد الاتحاد الـ52.