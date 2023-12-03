الإثنين 4 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«عملاق كوريا» يسقط إلى الدرجة الثانية للمرة الأولى!

«عملاق كوريا» يسقط إلى الدرجة الثانية للمرة الأولى!
3 ديسمبر 2023 17:30

سلطان آل علي (دبي)
تعرّض الدوري الكوري الجنوبي لصدمة بسقوط أحد الأعمدة الرئيسية على مدى 28 عاماً، وهو نادي سوون سامسونج بلووينجز، الذي هبط إلى الدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخه منذ تأسيسه في عام 1995.
النادي الذي يحمل مسمى الأجنحة الزرقاء، لم تسعفه أجنحته للهروب من الهبوط هذه المرة.
وقد كانت المباراة الختامية بين سامسونج بلووينجز (32 نقطة) ونادي جانجوون (33 نقطة) تحتاج هدفاً واحداً فقط من بلووينجز لكي يهرب من الهبوط المباشر ويتجه إلى ملحق الهبوط، ولكن المباراة انتهت سلبية بنتيجة 0-0 واحتل بها المركز الأخير.
ويعد سوون سامسونج بلووينجز أكبر ناد في كوريا من ناحية عدد البطولات والإنجازات، حيث يملك في رصيده 22 لقباً محلياً وقارياً، وهو يتفوق على الجميع، ويبتعد بفارق 5 ألقاب عن أقرب ملاحقيه، جيونبوك هيونداي وسيونجنام بـ17 لقباً لكل نادٍ.
ويملك بلووينجز 4 ألقاب دوري، و5 ألقاب لكأس كوريا، و6 ألقاب لكأس الرابطة، و3 ألقاب لكأس السوبر، وعلى المستوى القاري فقد حقق لقب أبطال آسيا مرتين بالمسمى القديم، وحقق كأس السوبر الآسيوي مرتين كذلك.
وقد انطلق نادي سوون سامسونج بلووينجز منذ بدايته في 1995 بسرعة رهيبة، وهو النادي الذي يحظى برعاية العملاق سامسونج، أكبر شركة في كوريا الجنوبية على الإطلاق وأحد أكبر الشركات في العالم، ولذلك استطاع تحقيق الألقاب بصورة متتالية وسريعة منذ بداية الألفية على وجه التحديد، ولكنه غائب عن لقب الدوري لمدة 15 سنة منذ آخر لقب في 2008.
ويعد آخر لقب حققه في 2019 هو كأس كوريا، ولم يحقق أي شيء منذ ذلك الحين، وعلى المستوى القاري فقد استطاع بلوغ نصف النهائي في 2018 وربع النهائي في 2020.

أخبار ذات صلة
كوريا الجنوبية تطلق أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري
غرق سفينة قبالة الساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
الدوري الكوري الجنوبي
آخر الأخبار
100 شركة ناشئة تشارك في مؤتمر الأطراف
علوم الدار
100 شركة ناشئة تشارك في مؤتمر الأطراف
اليوم 15:05
نجاح لافت لبطولة نادي الشارقة للصقارين بالتلواح
الرياضة
نجاح لافت لبطولة نادي الشارقة للصقارين بالتلواح
اليوم 15:00
سيبيريا تسجل 50 درجة تحت الصفر.. وثلوج قياسية في موسكو
الترفيه
سيبيريا تسجل 50 درجة تحت الصفر.. وثلوج قياسية في موسكو
اليوم 14:55
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب بحر مرمرة بتركيا
اليوم 14:47
الصحف الأوروبية بين «نيران» هالاند و«تحدي» جواو فيليكس!
الرياضة
الصحف الأوروبية بين «نيران» هالاند و«تحدي» جواو فيليكس!
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©