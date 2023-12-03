التجديف.. مسيرة إلى «صفر كربون» وماء نظيف

مراد المصري (دبي)

جمعت دبي نخبة، أهل البحر وصناع القرار في رياضة قوارب التجديف العالمية من خلال مسيرة قوارب التجديف التي أبحر فيها ما يزيد عن 50 رياضياً ورياضية مياه القناة المائية في قلب واجهة دبي مارينا، بالتزامن مع احتفالات البلاد بعيد الاتحاد الثاني والخمسين وانعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «كوب 28».

ونظم المبادرة الرائدة التي حققت أهدافها في التوعية بالمحافظة على البيئة وتحقيق الاستدامة وقضايا المناخ اتحاد الشراع والتجديف الحديث ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع المنظمة العالمية «قناة التجديف» (من شرم الشيخ 27 إلى دبي 28) ومقرها الصين وتعمل تحت شعار (ماء نظيف وصفر كربون)، حيث تهدف للوصول إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم.

وحضر الحفل الرسمي للمبادرة وأعطى إشارة الانطلاق للحدث الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، وعضوا مجلس الإدارة كل من محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية وخالد العويس رئيس اللجنة الفنية.

وتقدم كبار الشخصيات العالمية البطل الأولمبي الفرنسي جان كريستوفي رونالد رئيس الاتحاد الدولي للتجديف عضو اللجنة الأولمبية الدولية والهولندي رودي فان دير وون رئيس المنظمة العالمية لترويج السياحية المائية والصيني وانج شي الرئيس الفخري للمنظمة العالمية لقناة التجديف رئيس الاتحاد الآسيوي للتجديف وفينسنت جايلارد المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للتجديف ومنال بهمن، مديرة إدارة العمليات التشغيلية في جمعية الإمارات للطبيعة ولي كين السفير الدولي لمنظمة (جي سي آر أيه) وقادة الصندوق العالمي للحياة البرية والمنظمة الدولية للممرات المائية الداخلية والمنظمة العالمية للتعاون بين مدن القناة التاريخية.

وبدأت فعاليات في مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالقرب من القناة المائية، حيث عزف النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم الترحيب بضيوف الحدث وجرت مراسم تكريم كبار الشخصيات المشاركة من قبل اتحاد الشراع والتجديف الحديث ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية والمنظمة العالمية لقناة التجديف، قبل أن يوقع المشاركون على دعم وتشجيع المبادرة التوعوية (صفر كربون.. ماء نظيف)، والذي حمل عنوان المسيرة وبعدها التقاط الصور التذكارية قبل الإيذان للمشاركين بالانطلاق إلى عرض مياه القناة عبر قوارب التجديف المختلفة ومن بينها الفئات الأولمبية فردي وزوجي ورباعي إلى جانب قارب التنين الشهير، حيث أبحرت جميعها نحو مسافة تزيد عن 3 كلم وسط متابعة رواد القناة المائية وزوار لؤلؤة الخليج دبي.

وحرص الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس الاتحاد، على تقديم التهنئة للإمارات قيادة وشعباً بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين، المناسبة العزيزة على قلوب الجميع، مؤكداً أن المسيرة مساهمة من القطاع الرياضي للتوعية للمجتمع بالتزامن مع انعقاد مؤتمر «كوب 28»، نحو ممارسات تدعم المحافظة على البيئة وتحقيق الاستدامة، منوهاً إلى أن رياضات الشراع والتجديف هي صديقة للبيئة ومحفزة للمجتمع باعتبارها توفر جميع المعايير لنجاحها في الإمارات.

من جانبه، ثمن محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية دور الشركاء في إنجاح التظاهرة التوعوية، وفي مقدمتهم اتحاد الشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، والمنظمة العالمية لقناة التجديف وجميع الأندية والفرق المتخصصة في رياضات قوارب التجديف بمختلف أنواعها، مؤكداً أن صوت المسيرة الذي حمل عبارتي «صفر كربون وماء نقي» وصل صداه للجميع.

وأضاف: هدف آخر جديد يحققه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في 2023 عام الاستدامة بإضافة فعالية مجتمعية مؤثرة مثل المسيرة الرائعة والتي حملت عنواناً بارزاً «صفر كربون.. ماء نظيف»، وحظيت بمشاركة أهل البحر وصناع القرار في العالم تقدمهم البطل الأولمبي الفرنسي جان كريستوفي رونالد رئيس الاتحاد الدولي للتجديف الذي خاض تجربة استثنائية في شواطئ دولتنا المضيافة.

وخطفت مشاركة نجوم ونجمات المنتخب الوطني للتجديف ولاعبي الأندية من أندية أبوظبي للرياضات البحرية والحمرية الثقافي الرياضي وفرق المؤسسات الوطنية الأضواء في المسيرة، حيث برزت مشاركة فتيات الإمارات بطلاتنا اللاعبات عهود مصبح الظاهري وظبية المنصوري وشمسة عدنان.

100 مدينة

قال الصيني كين لي، مؤسس المنظمة العالمية لتجديف القناة والأمين العام السابق لاتحاد التجديف الآسيوي: إن المبادرة تهدف إلى تعزيز ثقافة القناة ومفهوم حماية البيئة منخفضة الكربون من أجل التنمية المستدامة عبر الوصول إلى أكثر من 100 مدينة ووجهة حول العالم

وأضاف: «انطلقت المنظمة في تنفيذ مبادرتها في سبتمبر 2021 في مدينة يانجتشو بشرق الصين على قناة جرانت، وهي أطول وأقدم قناة في تاريخ العالم، مشيداً بالنجاح الذي تحقق مع الوصول هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وختام فعاليات 2023 بالتزامن مع مؤتمر (كوب 28)».





