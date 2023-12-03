منتخب البوتشيا إلى هونج كونج للمشاركة في «آسيا وأوقيانوسيا»

دبي (الاتحاد)

توجهت بعثة منتخبنا الوطني للبوتشيا إلى هونج كونج، للمشاركة في منافسات بطولة آسيا وأوقيانوسيا للبوتشيا، والتي تقام في الفترة من 6 إلى 11 ديسمبر الجاري، بمشاركة 18 دولة وأكثر من 100 لاعب ولاعبة.

ويمثّل منتخبنا الوطني في البطولة كلّ من: عمر الفلاسي، وحمدان الكعبي، ورئيسة الفلاسي، حيث يشارك لاعبونا في فئة BC4 الزوجي والفردي بالإضافة إلى فئة BC3 فردي.

ومن المنتظر أن ينعقد الاجتماع الفني والتصنيفي الطبي للبطولة في اليوم التالي لوصول بعثة المنتخب الوطني على أن تبدأ منافسات البطولة يوم السادس من ديسمبر على ملاعب مركز «ما أون شان» الرياضي، الذي يحتوي على ثمانية ملاعب للمنافسات الرسمية وأربعة أخرى للتدريبات والإحماء.