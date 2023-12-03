«ثنائية» لـ«الأريام» في مهرجان «الشارقة كلباء»

الشارقة (الاتحاد)

حققت خيول الأريام «ثنائية» خلال منافسات اليوم الثاني، لمهرجان الشارقة كلباء الخامس للجواد العربي، والذي يقام على شاطئ كورنيش مدينة كلباء، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وحقق المهر «دي شخر» لمربط دبي، أعلى معدل «93.25 نقطة»، خلال المهرجان الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، ومخصص للأمهار والمهرات، في عمر سنة إلى ثلاث سنوات فقط، وشهد مشاركة 296 خيلاً من مختلف المرابط والإسطبلات بالدولة.

وجاء تفوق «دي شخر» عندما اعتلى صدارة القسم «ب» لشوط الأمهار عمر سنتين، وحقق 93.25 نقطة، وجاء في المركز الثاني «رشيق الريماس» لمربط الريماس، وسجل 91.13 نقطة، فيما ذهب المركز الثالث إلى «كلبا» للشيخة مريم بنت سلطان بن أحمد القاسمي، وسجل 90.88 نقطة.

واستهلت الفعاليات «الأريام خوالي» لإسطبلات الأريام، بتصدرها شوط المهرات عمر سنتين «أ»، وسجلت 92.13 نقطة، تلتها في المركز الثاني «جنين الفراس» لفراس فؤاد، وحققت 91.75 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث «إي إس جواهر» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، وحققت 91.38 نقطة.

وتصدرت القسم «ب» المهرة «ميثاء البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وحققت 91.88 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «دي قمرا» لمربط دبي، وحصلت على 91.50 نقطة، وحلت ثالثة «نجوى الباهية» لراكان القبيسي، وحصلت على 91.25 نقطة.

وأحرزت «نادية الزبير» للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، المركز الأول في القسم «ج» ونالت 92.75 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «جي إس الزاهية» لسعود الشريقي الكعبي، ونالت 91.75 نقطة، فيما جاءت في المركز الثالث «إي إس جميرا» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، وحصلت على 91.50 نقطة.

وتصدر «ريان الريماس» لمربط الشبلي، فئة الأمهار عمر سنتين محققاً 92.13 نقطة، وحل في المركز الثاني «ام حماد» لأحمد حمد اليماحي، وسجل 91.13 نقطة، فيما جاء في المركز الثالث «كيه نسيم» لعلي الرشيدي، وحصل على 90.88 نقطة.

واختتم الفعاليات المهر «الأريام مرسال» لإسطبلات الأريام، بتصدره للقسم «ج» مسجلاً 91.25 نقطة، وجاء في المركز الثاني «أتش إيه الشامخ» لحمد محمد الحبسي، وحقق 90.88 نقطة، فيما حل في المركز الثالث «جي إس مرسال» لسعود الشريقي الكعبي، وحصل على 90.75 نقطة.