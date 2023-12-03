الهلال يبحث عن «النقطة 16»

الرياض (أ ف ب)

يبحث الهلال المنتشي بفوزه اللافت على جاره اللدود النصر بثلاثية في الدوري المحلي، عن فوز جديد عندما يستضيف نساجي مازندران الإيراني، اليوم على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، في ختام المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

وحسم الهلال تأهله مع صدارة المجموعة منذ الجولة الماضية، بعدما تغلب على نافباخور الأوزبكي 2-0، وأصبحت المباراة من حيث النتيجة «تحصيل حاصل»، لكنه بالتأكيد لن يفرط في نقاطها، ويعمل على مواصلة سلسلة انتصاراته الطويلة في جميع البطولات التي يشارك فيها، والتي لم يتكبد خلالها أي خسارة.

ويتربع الهلال على الصدارة برصيد 13 نقطة، بينما يحتل نساجي المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

ويسير الهلال بشكل متميز في جميع البطولات، فهو لم يخسر في 22 مباراة متتالية، ويتطلع إلى تسجيل فوز جديد، وهو مرشح لذلك بكل سهولة مع أن مدربه البرتغالي خيسوس قد يريح بعض العناصر الأساسية، ومنح الفرصة أمام البدلاء لتجهيزهم للمباريات المقبلة.

ويسعى الاتحاد للمحافظة على صدارة المجموعة الثالثة، عندما يستقبل سباهان الإيراني، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

وكان الاتحاد، ضمن التأهل رسمياً للدور ثمن النهائي بعد فوزه على ايه جي أم كاي الأوزبكي 2-1، ويحتاج إلى التعادل فقط للبقاء في صدارة المجموعة، أما الخسارة فتعيده للمركز الثاني.

ويتصدر الاتحاد المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما يحتل سباهان المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

ومع أن الاتحاد يكفيه التعادل لضمان الصدارة، إلا أنه سيدخل المباراة بحثاً عن الفوز لتأكيد أحقيته بزعامة المجموعة، ومواصلة نتائجه الإيجابية مع مدربه الجديد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو الذي لم يخسر معه الفريق أي مباراة.

ويفتقد الاتحاد لخدمات قائده الفرنسي كريم بنزيمة ومواطنه نجولو كانتي للإصابة.

في المقابل، ليس أمام سباهان خيار إلا الفوز ليضمن التأهل دون النظر لبقية نتائج المجموعات، أما أي نتيجة أخرى فتدخله في نفق الحسابات المعقدة وينتظر بقية النتائج لمعرفة مصيره.

ويسعى النصر لحصد فوز جديد، بعدما أكد تأهله في الجولة الماضية، عندما يحل ضيفاً على استقلال دوشنبه الطاجيكي غداً، ضمن المجموعة الخامسة التي ضمن صدارتها برصيد 13 نقطة.

ويلجأ مدرب النصر البرتغالي لويس كاسترو على الأرجح إلى إراحة أبرز لاعبي الصف الأول، نظراً لكثرة المشاركات في الآونة الأخيرة.