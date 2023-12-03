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الرياضة

دبا والعربي إلى دور الـ 16 في «الكأس الأغلى»

دبا والعربي إلى دور الـ 16 في «الكأس الأغلى»
4 ديسمبر 2023 02:20

معتصم عبدالله (دبي)

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حجز دبا والعربي مقعديهما في دور الستة عشر للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» موسم 2023- 2024»، ممثلين لأندية دوري الدرجة الأولى، بعدما تغلب «النواخذة» على ضيفه الجزيرة الحمراء 1-0، والعربي على مضيفه دبا الحصن 1-0، في نصف نهائي التصفيات.
وانضم دبا والعربي إلى 14 نادياً تمثل «دوري أدنوك للمحترفين»، في الدور الأول للبطولة الأغلى.
وحسم دبا تأهله بتخطي عقبة الجزيرة الحمراء، بهدف سجله «البديل» محمد المربوعي في الدقيقة 88، فيما جاء تأهل العربي بفضل هدف مهاجمه أديلتون جونيور في الدقيقة 16، وشهدت المباراة طرد سلطان أبو دقن مدافع العربي في الدقيقة 68.
وعاد نظام التصفيات التمهيدية إلى الواجهة في الموسم الحالي 2023 - 2024، بعدما شهد الموسم الماضي مشاركة أندية الأولى بداية من الدور الأول «دور الـ 32»، في مواجهات مباشرة وفق القرعة المفتوحة مع أندية المحترفين، للمرة الأولى منذ موسم 2010 - 2011، والذي شهد المشاركة الأخيرة بالنظام ذاته، قبل أن تلعب «أندية الهواة» في المواسم التالية «تصفيات تمهيدية منفصلة»، أو من خلال «كأس الاتحاد» للتأهل إلى دور الستة عشر لكأس رئيس الدولة.

دبا الفجيرة
النادي العربي
كأس رئيس الدولة
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