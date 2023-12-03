«أبيس» يحرز لقب «جوهرة تاج زايد» في أبوظبي

عصام السيد ومحمد حسن (أبوظبي)

استضاف نادي أبوظبي للفروسية، مساء أمس، ختام فعاليات أمسية النسخة التاسعة لجوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التي أقيمت برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برعاية مهرجان سموه لسباقات الخيول العربية، ضمن ختام النسخة الـ 15 للمهرجان.

وشهد جلالة السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، جانباً من الأمسية، وتوجا بطل الشوط الثالث بلقب كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، الذي أقيم بمضمار نادي أبوظبي للفروسية.

كما شهد فعاليات الأمسية، معالي الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، التي تسلمت كأس الشوط السابع والختامي، ومعالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي محمد عبد الله الجنيبي، رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية.

وتوج الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الخيول العربية، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وعبد الله المرر، رئيس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الجواد «أبيس» لواذنان للسباقات، بإشراف البان دي ميول، وقيادة مايكل بارزلونا، بلقب النسخة التاسعة من سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، البالغة جائزته 5 ملايين درهم.

واستطاع البطل «أبيس» التفوق بفارق 2.5 طول في الشوط الخامس المخصص لخيول الفئة الأولى، البالغ طوله 2200 متر، قاطعاً المسافة في 2:24:22 دقيقة، لينال الجائزة المالية الأولى البالغة 3 ملايين درهم.

وخطف «الليث» للرحماني للسباقات، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة بن كوين الأبصار في الشوط الأول لمسافة 1400 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة، مسجلاً 1:44:14 دقيقة.

وأنجز «إتش إم الشاهين» للإسطبلات الوطنية بإشراف هلال العلوي، وبقيادة كريستيان ديمورو، مهمته حين حصد كأس الخيول العربية الأصيلة، في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر البالغة جائزته 150 ألف درهم، بعد أداء استثنائي توج به جهوده، وقطع البطل المسافة في 1:43:19 دقيقة.

وتوجت «جزيلة» لخلفان القبيسي، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة كريستيان ديمورو، بكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته 150 ألف درهم، ومسجلة 1:44:24 دقيقة.

وحقق «إتش إم جلفن» لغانم علي المعمري، بإشراف حسين السنيدي، وقيادة عامر الراسبي، فوزاً بارزاً بالشوط الرابع لمسافة 1600 متر على لقب كأس زايد/ اليوم الوطني للخيول العربية للفئة الثالثة، البالغة جائزته نصف مليون درهم ومسجلاً 1:42:77 دقيقة، وتوج الفائزين المهندس علي الشيبة، مدير عام نادي أبوظبي للفروسية.

وحصد الجواد «آر بي ياس صير» للشيخ خليفة بن سلطان آل نهيان بإشراف دينيس أوبراين، وقيادة سام هتشكوت، كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في الشوط السادس لمسافة 2200 متر، البالغة جائزته 100 ألف درهم، والمخصص للخيول العربية الأصيلة، مسجلاً 2:27:95 دقيقة.

وانتزع الجواد «لا نقاش» لشادويل بإشراف بوبات سيمار، وقيادة جيم كرولي، كأس زايد لليوم الوطني في الشوط السابع لمسافة 1600 متر، للخيول المهجنة الأصيلة، وجائزته 380 ألف درهم، مسجلاً 1:34:26 دقيقة.