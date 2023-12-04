«أبوظبي لكرة السيدات» يُجدد «التجربة الأردنية»

أبوظبي (الاتحاد)

يختتم فريق نادي أبوظبي الرياضي لكرة القدم النسائية زيارته للعاصمة الأردنية عمان عصر غدٍ الثلاثاء، عندما يلتقي منتخب الأردن الأول لكرة السيدات باستاد البتراء بمدينة شباب الحسين الرياضية في التجربة الدولية الثانية، التي تأتي تلبية لدعوة الاتحاد الأردني لكرة القدم، في إطار استعدادات فريق نادي أبوظبي الرياضي بطل الدوري الإماراتي للسيدات للموسم الجديد للدفاع عن لقبه الكروي.

وكانت المباراة الودية الدولية الأولى، قد شهدت فوز منتخب الأردن 3-1، بعد انتهى الشوط الأول بتقدم الأردن بهدف جاء في الدقيقة 40، وشهد الشوط الثاني 3 أهداف للفريقين منهم ركلة جزاء للمنتخب الأردني.

وشهدت المباراة مشاركة فريق أبوظبي بأكثر من 18 لاعبة على مدار الشوطين، استفادة من التجربة الودية الدولية لتجهيز لاعباته للموسم المقبل، واستفادة من مشاركة منتخب الأردن الذي ضم 26 لاعبة في مقدمتهن اللاعبات المحترفات في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثامنة، التي تقام خلال الفترة من 19 حتى 29 فبراير من العام المقبل في السعودية، حيث سبق لمنتخب الأردن الفوز بلقب تلك البطولة خمس مرات من أصل 7 دورات.

من جهة ثانية، استقبلت بعثة فريق نادي أبوظبي الرياضي لكرة القدم النسائية بمقر إقامتها وفد الاتحاد الأردني لكرة القدم مرحباً بالبعثة ومشاركاً في احتفال البعثة بذكرى عيد الاتحاد الـ52، وقد جمعت الاحتفالية كافه أفراد الفريق معبرين عن فرحتهم وفخرهم واعتزازهم بإنجازات الدولة وحضارتها وتراثها ونهضتها المستدامة في شتّى المجالات.

تقدم الوفد الأردني، ستيفاني النبر رئيسة اللجنة النسوية وعضو مجلس اللجنة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم، وسوسن حساسين مديرة المنتخبات الوطنية.