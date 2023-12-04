محمد بن ثعلوب: جودو الإمارات لن يغيب عن «الأولمبياد»

أبوظبي (الاتحاد)

أبوظبي (الاتحاد)

ثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، التطور الرائع الذي شهده مستوى منتخب الجودو الأول على مستوى الجنسين، في عام 2023 على المستوى الدولي مواصلة لرحلة التألق والتحفيز لمواصلة المشوار خلال المرحلة المقبلة، اقتراباً من أولمبياد باريس 2024، مؤكداً ثقته في حضور جودو الإمارات خلال الحدث العالمي الكبير، استثماراً لدعم القيادة الرشيدة ومتابعة واهتمام مجلس أبوظبي الرياضي وجهود شركاء النجاح، بعد أن عزز المنتخب فرص تواجده في الأولمبياد المقبل بوجود ما بين 5 إلى 6 لاعبين ولاعبات على ضوء نقاطهم ومراكزهم في صدارة الجودو العربي.

وقال الدرعي: لا شك ان نتائج المنتخب الأول خلال مشاركته الأخيرة في بطولة «طوكيو جراند سلام» في ختام بطولات الاتحاد الدولي للجودو لعام 2023 تدعو للاعتزاز والفخر، بعد أن أضاف العديد من النقاط، مما عزز حظوظه في المشاركة بأولمبياد باريس المقبل، وقد تصدر الترتيب العام للمنتخبات العربية في بطولة طوكيو 2023، والمركز الـ 25 عالمياً، بعد أن شهدت البطولة مشاركة 84 دولة من القارات كافة، والتي فاز بلقبها منتخب اليابان موطن الجودو ومستضيف البطولة برصيد 7 ميداليات ذهبية، وحل في المركز الثاني منتخب كوريا الجنوبية بذهبية واحدة كحال منتخب البرازيل.

وأضاف: تم إعداد برنامج المنتخب الأول، اعتباراً من اليوم، بمنحة راحة تستمر حتى يوم 12 ديسمبر الجاري، بعدها يتوجه إلى جورجيا لإقامة معسكر هناك حتى 29 ديسمبر، ثم راحة جديدة لمده أسبوع يعقبها معسكر للياقة البدنية في جبال بلغاريا استعداداً للمشاركة في أولى بطولات «جراند سلام» لعام 2024، التي تقام في البرتغال (TBC جراند سلام) خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير المقبل، بعدها مباشرة ينتقل المنتخب للمشاركة في بطولة باريس جراند سلام، التي تقام في الفترة من 2 إلى 4 فبراير المقبل، والتي ستكون «بروفة» لدورة الألعاب الأولمبية في يوليو 2024 في باريس، والتي ستشهد مشاركة 372 لاعباً ولاعبه للجودو بالتساوي حسب تصنيفهم من مختلف دول العالم.، اقتراباً من أولمبياد باريس 2024، مؤكداً ثقته في حضور جودو الإمارات خلال الحدث العالمي الكبير، استثماراً لدعم القيادة الرشيدة ومتابعة واهتمام مجلس أبوظبي الرياضي وجهود شركاء النجاح، بعد أن عزز المنتخب فرص تواجده في الأولمبياد المقبل بوجود ما بين 5 إلى 6 لاعبين ولاعبات على ضوء نقاطهم ومراكزهم في صدارة الجودو العربي.

وقال الدرعي: لا شك ان نتائج المنتخب الأول خلال مشاركته الأخيرة في بطولة «طوكيو جراند سلام» في ختام بطولات الاتحاد الدولي للجودو لعام 2023 تدعو للاعتزاز والفخر، بعد أن أضاف العديد من النقاط، مما عزز حظوظه في المشاركة بأولمبياد باريس المقبل، وقد تصدر الترتيب العام للمنتخبات العربية في بطولة طوكيو 2023، والمركز الـ 25 عالمياً، بعد أن شهدت البطولة مشاركة 84 دولة من القارات كافة، والتي فاز بلقبها منتخب اليابان موطن الجودو ومستضيف البطولة برصيد 7 ميداليات ذهبية، وحل في المركز الثاني منتخب كوريا الجنوبية بذهبية واحدة كحال منتخب البرازيل.

وأضاف: تم إعداد برنامج المنتخب الأول، اعتباراً من اليوم، بمنحة راحة تستمر حتى يوم 12 ديسمبر الجاري، بعدها يتوجه إلى جورجيا لإقامة معسكر هناك حتى 29 ديسمبر، ثم راحة جديدة لمده أسبوع يعقبها معسكر للياقة البدنية في جبال بلغاريا استعداداً للمشاركة في أولى بطولات «جراند سلام» لعام 2024، التي تقام في البرتغال (TBC جراند سلام) خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير المقبل، بعدها مباشرة ينتقل المنتخب للمشاركة في بطولة باريس جراند سلام، التي تقام في الفترة من 2 إلى 4 فبراير المقبل، والتي ستكون «بروفة» لدورة الألعاب الأولمبية في يوليو 2024 في باريس، والتي ستشهد مشاركة 372 لاعباً ولاعبه للجودو بالتساوي حسب تصنيفهم من مختلف دول العالم.