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الرياضة

نيبوشا يجهز مصابي «النسور» للحاق بمواجهة النصر

نيبوشا يجهز مصابي «النسور» للحاق بمواجهة النصر
4 ديسمبر 2023 11:00

فيصل النقبي (خورفكان)
استأنف فريق خورفكان تدريباته تحت قيادة المدرب نيبوشا، بعد راحة لمدة يومين منحها الجهاز الفني للاعبين بعد تأجيل مباراة العين، وبمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد.
وكثف المدرب تدريباته التكتيكية استعداداً للقاء القادم أمام النصر، والذي يكتسب أهمية كبيرة للفريق للخروج من كبوة النتائج السلبية الأخيرة التي تعرقل وضعية الفريق في جدول الترتيب.
ويعاني الفريق خلال الفترة الأخيرة العديد من الإصابات، التي شملت الظهيرين الأيمن سلطان فايز والأيسر عبدالرحمن يوسف مع بعض الأجانب، وخاصة الأوزبكي عبد الله ييف والجنوب أفريقي سيريرو، ويعمل الجهاز الطبي على تجهيز هؤلاء للعودة إلى المستطيل الأخضر، والاستفادة منهم أمام النصر في حالة تعافيهم من الإصابة.

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