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الرياضة

بورميستر يحصد اللقب الثاني في «السباق إلى دبي» للجولف

بورميستر يحصد اللقب الثاني في «السباق إلى دبي» للجولف
4 ديسمبر 2023 11:30

دبي (الاتحاد)
حقق الجنوب أفريقي دين بورميستر ثاني ألقابه في الموسم الجديد لجولة «دي بي ورلد» للجولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعدما توج بطلاً في إنفيستك الجنوب أفريقية المفتوحة، مع تجدد المنافسات للجولة العالمية التي تشهد إقامة 5 بطولات في الإمارات، منها الختام الكبير بنظامه الجديد في أبوظبي ودبي في عام 2024.
جاء فوز بورميستر، الذي توج الأسبوع الماضي بلقب بطولة جوهانسبرج، بعدما أنهى المنافسات هذه المرة برصيد 11 ضربة تحت المعدل، وجاء خلفه بالمركز الثاني ثلاثة لاعبين برصيد 8 ضربات تحت المعدل، وهم الإيطالي ريناتو باراتوري والسويدي يسبر سفينسون والجنوب أفريقي ريان فان فيلزين.
وفي بطولة أخرى أقيمت بنفس التوقيت، أصبح التشيلي خواكين نيمان أول لاعب تشيلي يتوج بلقب بطولة أسبس هاندا أستراليا المفتوحة، بعد تفوقه في جولة فاصلة على الياباني ريكوا هوشينو، بعد تعادلهما برصيد 14 ضربات تحت المعدل في ختام الجولات الأربع الرئيسية للمنافسات التي أقيمت في سيدني.
ويشهد الموسم الجديد لجولة دي بي ورلد، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي» بدعم من رولكس، إقامة 44 بطولة على الأقل في 24 دولة مختلفة، على أن يكون الختام هذه المرة متجدد، باستضافة الإمارات الختام بنظام متجدد في بطولتين على التوالي في شهر نوفمبر من العام المقبل مع بطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، ثم بطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للجولف بمشاركة أفضل 50 لاعباً.
ويشهد الموسم الجديد إقامة 6 بطولات على الأقل في المنطقة ضمن جولة دي بي ورلد، منها خمس بطولات في الإمارات، وهي: بطولة «دبي إنفيتيشنال» في منتجع خور دبي للجولف بالفترة من 11 إلى 14 يناير المقبل، بطولة هيرو دبي كلاسيك في نادي الإمارات للجولف من 18 إلى21 يناير، بطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للجولف من 25 إلى 28 يناير، بطولة البحرين من 1 إلى 4 فبراير المقبل، بطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس للجولف من 7 إلى 10 نوفمبر 2024، بطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للجولف من 14 إلى 17 نوفمبر 2024.

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