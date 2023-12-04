هالاند ينتظر عقوبة انتقاد «حكم توتنهام»!

مانشستر (أ ف ب)

يواجه النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي إجراءات تأديبية محتملة بعد انتقاده الحكم سايمون هوبر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعادل فريقه مع ضيفه توتنهام 3-3، في المرحلة الرابعة عشرة من بطولة إنجلترا في كرة القدم.

وغضب الهدّاف الشاب من عدم إتاحة هوبر فرصة سانحة لسيتي، في الوقت القاتل من المباراة المثيرة على ملعب الاتحاد.

وتعرّض هالاند لعرقلة، لكن ما لبث أن نهض بسرعة ولعب كرة أمامية لزميله جاك جريليش، الذي همّ بالانفراد في المرمى، لكن هوبر أوقف إتاحة الفرصة معيداً اللعبة إلى ما قبل منتصف الملعب، وذلك في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل عن ضائع.

وكان هالاند أحد لاعبي سيتي المعترضين على قرار الحكم، وواصل احتجاجاته بعد المباراة، بنشره مقطع فيديو للحادثة على موقع إكس، مع تعليق عامي.

ولم يكن مدرّبه الإسباني بيب جوارديولا على علم بالمنشور عندما تحدّث إلى الصحفيين بعد المباراة، لكن تعليقاً على ردّ فعل هالاند في الملعب، تفهّم ما قام به متصدر ترتيب هدافي الدوري، قال: «هذا طبيعي، ردّ فعله كان مماثلاً للاعبين العشرة الآخرين».

واضاف المدرّب الفذّ الذي تراجع فريقه إلى المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن أرسنال المتصدّر، بعد تعادله في ثلاث مباريات توالياً أمام تشيلسي وليفربول وتوتنهام: «لا يمكنك التحدّث مع الحكام والحكم الرابع، لذا كان يتعيّن طرد عشرة لاعبين من فريقنا اليوم».

وتابع جوارديولا الذي قاد سيتي إلى لقب الدوري خمس مرات في المواسم الست الماضية: «لقد خاب أمله نوعاً ما، حتى لو لعب الحكم مع مانشستر سيتي لكان أمله سيخيب من هذه الحركة، بالتأكيد».

وحاول جوارديولا تهدئة ردّ فعله عندما قال في مقابلة تلفزيونية إنه لا يريد القيام بـ«تصريح ميكل أرتيتا»، في إشارة إلى غضب مواطنه مدرّب أرسنال بعد قرار خاطئ بحق «المدفعجية» في مباراة نيوكاسل كلّفه خسارة فريقه الوحيدة هذا الموسم.

وأردف قائلاً: «أنا أرتكب أخطاء، واللاعبون يرتكبون الأخطاء.. ما فاجأني أنه في اللحظة التي وقع فيها إيرلينج، لو أطلق الحكم صافرته لكانت الأمور مقبولة، لكن بعد أن ينهض ويعطي الحكم إشارة استمرار اللعب، ثم بعد التمرير من هالاند، يقوم بايقاف اللعب، لا أريد انتقاده».