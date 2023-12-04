«الأريام» تحقق ثنائية «ذهبية» في ختام «الشارقة كلباء للجواد العربي»

الشارقة (دبي)

حققت خيول إسطبلات الأريام ثنائية ذهبية خلال ختام مهرجان الشارقة كلباء الخامس للجواد العربي، الذي أقيم على مدار 3 أيام بشاطئ كورنيش مدينة كلباء، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وذهبت بقية الألقاب الذهبية إلى كل من مربط دبي، والإمارات، والزبير، والهواجر، وشهد المهرجان، الذي نظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق مشاركة 296 خيلاً، وهو مخصص للأمهار والمهرات بعمر سنة حتى ثلاث سنوات فقط.

وافتتحت ذهبية الأريام المهرة «الأريام علا»، التي توجت ببطولة المهرات عمر سنة، وجاءت في المركز الثاني ونالت الفضة «ملاين الريماس» لمربط الريماس، فيما حصلت على البرونز «أيه إل رجوة» لعلان محمود علان.

وحصلت «نادية الزبير» لمربط الزبير، على ذهبية المهرات عمر سنتين، تلتها في المركز الثاني ونالت الفضة «دي قمرا» لمربط دبي، فيما حازت على البرونز «الأريام خوالي» لإسطبلات الأريام.

وحصدت «إي إس سارا» لمربط الإمارات، اللقب الذهبي للمهرات عمر 3 سنوات، وحصلت على اللقب الفضي «دي طفرة» لمربط دبي، فيما ذهب اللقب البرونزي إلى «محبوبة الهواجر» لمربط الهواجر.

وتوشح «ربدان الهواجر» لمربط الهواجر، باللقب الذهبي للأمهار عمر سنة، تلاه في المركز الثاني ونال الفضة «إم زد أديب» لخليفة عبدالله النعيمي، فيما ذهب اللقب البرونزي إلى «كحيل الريماس» لمربط الريماس.

ومنح «دي شخر» مربط دبي، ذهبية الأمهار عمر سنتين، وجاء في المركز الثاني ونال الفضة «ريان الريماس» لمربط الشبلي، وحصل على اللقب البرونزي «رشيق الريماس» لمربط الريماس.

وأكمل الثنائية لإسطبلات الأريام المهر «الأريام عشق» بشعار الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، الذي توج بذهبية الأمهار عمر 3 سنوات، وجاء في المركز الثاني، ونال الفضة «دي شاهق» لمربط دبي، فيما حصل على اللقب البرونزي «راسان الزبير» لفهد شهوان الشمري.