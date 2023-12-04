«الزعيم الغائب» يحتفظ بصدارة «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)

احتفظ العين، الغائب عن «الجولة التاسعة» لدوري المحترفين تحت 21 عاماً، بعد تأجيل مباراته أمام خورفكان إلى يوم 21 ديسمبر الجاري، بجانب مواجهة شباب الأهلي والشارقة، بصدارته للترتيب برصيد 20 نقطة من 8 مباريات، بعد تعثر منافسه المباشر الوحدة بالخسارة أمام ضيفه النصر 3-4، فيما ارتقى الوصل إلى مقعد الوصافة بالفوز على مضيفه البطائح 2-1.

وأقيمت 5 مباريات في «الجولة التاسعة»، شهدت فوز عجمان على مضيفه حتا 2-1، وتفوق اتحاد كلباء على الإمارات 4- 0، فيما حسم الجزيرة مواجهة الديربي أمام ضيفه بني ياس بالفوز 2-0.

وأهدر «العنابي» المتراجع إلى المركز الخامس بعد تجمد رصيده في 17 نقطة، فرصة سانحة لمعادلة نقاط العين في الصدارة، بخسارته أمام ضيفه النصر «الخامس» بنتيجة 3-4، وسجل أهداف «العميد» عبيد سالم في الدقيقة 9، عبدالكريم زياني 47، وبوجدان بيتروفيك «هدفين» في الدقيقتين 52 و64، فيما سجل ثلاثية الوحدة منصور المنهالي 13، مانع عايض 56، وعبدالله كاظم 97.

وارتقى الوصل إلى مقعد الوصافة بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة، بعدما حول تأخره أمام مضيفه البطائح بهدف عبدالله صالح في الدقيقة 36، إلى فوز 2-1 بفضل هدفي عبدالله الشامسي في الدقيقة 46، ولويز جويلهرم في الدقيقة 83.

وتقدم اتحاد كلباء للمركز الثالث برصيد 18 نقطة برباعية نظيفة في شباك الإمارات حملت توقيع لاعبيه الدور بارا في الدقيقة 17، محمد البلوشي 51، فهد باروت 62، وزكريا محمد 73، في المقابل اقتحم الجزيرة «مربع الكبار» وصعد للمركز الرابع برصيد 18 نقطة بفوزه على ضيفه بني ياس بهدفي أحمد فوزي في الدقيقة 70، ومحمد عبدالله 85.

نتائج «الجولة التاسعة»

حتا – عجمان 1- 2

الوحدة – النصر 3- 4

اتحاد كلباء – الإمارات 4- 0

البطائح – الوصل 1- 2

الجزيرة – بني ياس 2- 0



مباراتا استكمال الجولة

21 ديسمبر

شباب الأهلي – الشارقة 16:45

خورفكان – العين 16:45

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ترتيب فرق الصدارة

العين 20 نقطة (8 مباريات)

الوصل 19

اتحاد كلباء 18

الجزيرة 18