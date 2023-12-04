578 ميدالية لشرطة دبي في 3 مواسم



دبي (الاتحاد)

أشاد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، بجهود إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ودورها في تقديم الدعم للفرق الرياضية، الأمر الذي ساهم في إحراز شرطة دبي لـ 578 ميدالية رياضية في مختلف البطولات المحلية والإقليمية والدولية في المواسم الثلاثة الرياضية الماضية.

جاء ذلك خلال لقائه مع الفرق الرياضية في شرطة دبي، بحضور اللواء أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، والعميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ونائبه العميد الدكتور أحمد يوسف المنصوري، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والمقدم عبد الباسط علي، مدير إدارة الشؤون الرياضية، وعدد من الضباط.

وأثنى اللواء العبيدلي على ما حققته فرق شرطة دبي في البطولات المحلية والإقليمية والدولية والنتائج الإيجابية التي جاءت بفضل سواعد أبطالها، معرباً عن تقديره لمشاركة فرق شرطة دبي في جميع البطولات، وحرص اللاعبين على الالتزام بالتدريبات البدنية من أجل المحافظة على التألق وتحقيق الإنجازات، داعياً إياهم إلى الاستمرار في حصد النتائج الإيجابية وإحراز المزيد من النجاحات والإنجازات الرياضية.

ومن جانبه، تقدم العميد علي خلفان المنصوري، بالشكر والتقدير لمعالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي ومساعديه على دعمهم اللامحدود لفرق شرطة دبي الرياضية، مما أدى إلى تحقيق العديد من الإنجازات والبطولات في السنوات الماضية، والدفع بالفرق الرياضية لشرطة دبي إلى مستويات متقدمة، وصولاً إلى الريادة وتحقيق مراكز أولى محلياً وإقليمياً ودولياً.

بدوره، قدم المقدم عبد الباسط علي شرحاً عن إنجازات إدارة الشؤون الرياضية التي تدير 21 فريقاً رياضياً فيها 446 لاعباً ولاعبة، وعلى رأس تلك الفرق التي حققت إنجازات، فريق الدرجات الهوائية الذي حقق 285 إنجازاً في الثلاثة سنوات الماضية، ومن أهمها كأس صاحب السمو رئيس الدولة للدراجات الهوائية، وإحراز المركز الأول في الترتيب العام في الدوري الإماراتي (فرقي) لآخر موسمين رياضيين.

وعلى مستوى الإنجازات المؤسسية، حصلت شرطة دبي على المركز الأول في «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، والحصول على المركز الأول في جائزة وزير الداخلية للتميز في فئة «التميز الرياضي» في دورتها السادسة، والحصول على درع التفوق الرياضي العام، والحصول على جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة 2023 عن فئة «أفضل مبادرة إبداعية رياضية».