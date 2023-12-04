«السباق إلى الفضاء» يزين «السلم للدراجات»



دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، أن منافسات الدورة الثامنة للبطولة ستضم سباق الهواة الإماراتيين الذي سيقام تحت شعار «السباق إلى الفضاء» وتكون انطلاقته من أمام «مركز محمد بن راشد للفضاء» خلال شهر يناير المقبل.

واعتمدت اللجنة العليا المنظمة، برئاسة عمير بن جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، تفاصيل ومسار السباق الأول الذي سينطلق من أمام مركز محمد بن راشد للفضاء، وصولاً إلى منطقة القدرة بدبي لمسافة السباق 147 كلم، وجاء اختيار موقع انطلاق السباق تقديراً وإبرازاً للإنجازات التاريخية الرائدة التي سطرها أبناء الإمارات في قطاع الفضاء في رحلات ستبقى خالدة في التاريخ.

وخصصت اللجنة العليا المنظمة، جوائز مالية تبلغ 3.5 مليون درهم للسباقات الأربع في النسخة الثامنة، وهي: سباق الهواة الإماراتيين الرجال «السباق إلى الفضاء»، سباق النخبة الرجال، السباق الصحراوي المفتوح، وسباق السيدات، على أن يتم تخصيص جوائز مالية تبلغ مليون درهم لسباق الهواة الإماراتيين الرجال «السباق إلى الفضاء».

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على توجيهات ودعم سموه ومكارمه السخية التي عززت مكانة السباق ووضعته في الصدارة.

وقال: «اللجنة العليا المنظمة تعمل دائماً على تحقيق الأهداف الرياضية والوطنية للحدث من خلال نوعية السباقات واختيار مسارات جديدة وربط السباقات بالأحداث والأماكن الوطنية والمنجزات الوطنية والعالمية التي نفخر بها، فقد نظمنا سباقات ارتبطت بعام الخمسين وإكسبو ومنطقة حي الشندغة التاريخي ومنطقة حتّا وغيرها من المناطق المهمة، ويشرفنا أن تكون انطلاق السباق الأول للدورة الثامنة من أمام صرح علمي وطني وعالمي هو مركز محمد بن راشد للفضاء، كما قمنا باختيار شعار (السباق إلى الفضاء)، تكريماً للإنجازات المتتالية لدولة الإمارات في قطاع الفضاء التي تأتي ترجمة لرؤية قيادة الدولة الحريصة على دعم هذا القطاع لدوره الهام في الجوانب العلمية والمعرفية، وتحفيز أبناء الوطن على مواصلة الإبداع والتفوق فيه، وهو ما جعلنا نشهد نجاح مهمة البطل هزاع المنصوري الذي سجل اسمه أول إماراتي يصل إلى الفضاء، ثم زميله البطل سلطان النيادي، الذي خاض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب على متن محطة الفضاء الدولية، والتي امتدت إلى 6 أشهر».

وأضاف: «سنواصل التطوير المستمر للبطولة لتقديم الأفضل دائماً وترسيخ مكانة البطولة بوصفها حدثاً رياضياً ومجتمعياً يسعى إلى تحقيق أهداف كبرى تتجاوز مكاسب المنافسات نفسها، عبر تحفيز جميع أبناء المجتمع على تبني الرياضة كأسلوب حياة أكثر صحة وسعادة، بوساطة رياضة الدراجات الهوائية تحديداً التي أصبحت ممارستها ممكنة في مختلف مواقع دبي بفضل ما توفره الحكومة الرشيدة من مسارات حديثة ومتنوعة، ودورها في تحقيق الاستدامة ودعم الحياة البيئية في منطقة القدرة بمحمية المرموم الطبيعية الصحراوية الأكبر من نوعها في العالم».

وقال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء:«يُسعدنا أن يكون مركز محمد بن راشد للفضاء موقعاً لانطلاقة هذا السباق الهام، ونرى في اختيار شعار «السباق إلى الفضاء» تكريماً لإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الفضاء، والتي أصبحت تحفيزاً للابتكار والتميز، ويعكس السباق الاهتمام المستمر بتفعيل دور الرياضة في حياة المجتمع وتعزيز قيم الصحة واللياقة البدنية. نحن ملتزمون بتقديم كل الدعم لضمان نجاح هذا الحدث الرياضي البارز والمساهمة في تعزيز مكانة دبي والإمارات كوجهة متقدمة لسباقات الدراجات الهوائية، بالتعاون مع اللجنة العليا المنظمة، ونسعى لتحقيق تجربة سباق فريدة ونرحب بالمشاركين في هذا الحدث الاستثنائي».