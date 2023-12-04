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الرياضة

حميد المهيري يفوز بلقب «دولية» الباهية لقفز الحواجز

حميد المهيري يفوز بلقب «دولية» الباهية لقفز الحواجز
4 ديسمبر 2023 14:30


أبوظبي (الاتحاد)

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انتزع الفارس الشاب حميد عبد الله المهيري لقب بطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز فئة النجمة الواحدة، التي نظمها نادي الباهية للفروسية للعام الثالث على التوالي، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الفروسية والسباق، وبرعاية كل من لونجين، إسطبلات الشراع، مربد، أميا باور وشرطة أبوظبي.
أقيمت منافسة الجائزة الكبرى في ختام فعاليات البطولة، وجاءت بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 135 سم، وتنافس فيها 24 فارساً وفارسة نالوا حق المشاركة عبر منافستين تأهليتين، على حواجز 125 سم و130 سم، وتصدر الثانية الفارس الإيراني فرهانج صادقي مع «جزارو في دي ال»، وفارسان فقط نجحا في إكمال الجولة الرئيسة دون خطأ على حواجز الـ 135 سم، وتجدد بينهم التنافس في جولة التمايز، وشاركت أولاً الفارسة النرويجية أنيتا ساندي، التي تتخذ أنيتا من نادي الشارقة للفروسية مقراً لنشاطها الموسمي، وأنهت التمايز مع «كواتجا» في زمن بلغ 40.70 ثانية، ومن بعدها شارك فارسنا الشاب حميد عبد الله المهيري بالجواد «دبي» (10 سنوات)، وهو أحد خيول القفز التي تعود ملكيتها إلى إسطبلات الشراع، ونجح حميد، فارس إسطبلات الشراع أيضاً في تقديم جولة نظيفة دون خطأ وأكملها في زمن سريع بلغ 38.06 ثانية، بفارق ثانيتين و64 جزءاً من الثانية، ليتوّج بكأس النسخة الثالثة للبطولة.
وفي منافسة الجولة الواحدة مع تمايز على حواجز الـ 105 سم، تنافس 46 فارساً وفارسة، ونجح منهم 15 فارساً في الانتقال إلى التمايز، و5 منهم أكملوا التمايز دون خطأ، وتصدرتهم الفارسة الفلسطينية اليزافيتا مينينا مع «ام بي ستارلايت»، وتوّج بجائزة المركز الثاني فارسنا الناشئ عبد الله عمران العويس مع «فيستا».
تضمن برنامج البطولة منافسة لتجميع النقاط بـ (الجوكر)، وتنافس فيها 43 فارساً، وأكمل تجميع كامل النقاط (65 نقطة مع الجوكر) 7 فرسان، وأنهى المهمة في أسرع زمن فارسنا علي محمد المرزوقي مع «انديرا زد»، وتوّج بجائزة المركز الثاني الفارس السوري أسامة الزبيبي مع «مونيلا».
وجاءت المنافسة الثانية لخيول القفز الصغيرة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، على حواجز 120 سم للخيول عمر 5 سنوات، وعلى 125 سم للخيول عمر 6 سنوات، وفاز بالمركز الأول «كابرالاين شامبيون زد» (5 سنوات)، بقيادة الفارس السوري فراس حمامة، والثاني «راين أدكلارير» بقيادة الفارس الإيراني علي عزيزينا، والثالث «دايموند بلو» بقيادة الفارس محمد أحمد العويس. 

قفز الحواجز
دوري قفز الحواجز
كأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز
كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز
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