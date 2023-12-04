الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نجاح لافت لبطولة نادي الشارقة للصقارين بالتلواح

نجاح لافت لبطولة نادي الشارقة للصقارين بالتلواح
4 ديسمبر 2023 15:00

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
244 متسابقاً في «الهدد» للصيد بالصقور الخميس
3 ملايين درهم جوائز بطولة الشارقة للصقارين


برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد الشيخ محمد بن حميد القاسمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ختام بطولة الصقارين بالتلواح لعام 2023 التي شهدت مشاركة 684 صقاراً على مدار 5 أيام.
كما شهد اليوم الختامي عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وراشد مبارك بن مرخان الكتبي نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث الأمين العام لاتحاد الصقور، ومحمد خليفة البدواوي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للصقارين وعبد العزيز آل علي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للصقارين، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة وأعضاء مجلس الإدارة، والمشاركين من الصقارين.
أقيمت البطولة بنظام الأشواط المقطوعة من دون تصفيات أو تأهيل على مدى 400 متر بالتلواح فقط، وجرت المسابقات في ثلاث فئات: الشيوخ، المحلية، والمفتوحة، وفي ختام البطولة تم تكريم وتتويج الفائزين في كافة الأشواط، بجانب تكريم الصقارة المتميزة حصة سالم سيف.
أعرب الشيخ محمد بن حميد القاسمي عن فخره بالنجاح الذي حققته البطولة وشكر جميع الصقارين على تفاعلهم ومشاركتهم الفعّالة، وأشاد عيسى هلال الحزامي بأهمية إحياء التراث الرياضي، قائلاً:«تحية خاصة للصقارين الذين ساهموا بإثراء هذه البطولة الرياضية المتميزة وهذا التراث القيم وتحية لمجلس إدارة نادي الشارقة للصقارين على جهودهم في هذه البطولة الناجحة، ومثل هذه المنافسات تؤكد مدى حرصنا بالحفاظ على تراث الأجداد».

الصقور
الصيد بالصقور
رياضة الصيد بالصقور
التلواح
آخر الأخبار
زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: دعم سيادة العراق وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه
اليوم 01:21
المرر في صورة جماعية للمشاركين بالاجتماع الوزاري لمجلس التعاون (وام)
الأخبار العالمية
«القمم الخليجية».. تاريخٌ حافلٌ بالمواقف والإنجازات
اليوم 01:21
فلسطينيون ينزحون من خان يونس إلى رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: المعاناة في غزة «لا تطاق»
اليوم 01:20
سودانيات نازحات من دارفور إلى مخيم مؤقت في تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
تعليق مفاوضات جدة بين الأطراف السودانية
اليوم 01:20
أسلحة ضبطها الجيش النيجيري خلال عمليات ضد إرهابيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انتشار الأسلحة الصغيرة يؤجج التوترات بالساحل الأفريقي
اليوم 01:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©