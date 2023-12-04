نجاح لافت لبطولة نادي الشارقة للصقارين بالتلواح

الشارقة (الاتحاد)



برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد الشيخ محمد بن حميد القاسمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ختام بطولة الصقارين بالتلواح لعام 2023 التي شهدت مشاركة 684 صقاراً على مدار 5 أيام.

كما شهد اليوم الختامي عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وراشد مبارك بن مرخان الكتبي نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث الأمين العام لاتحاد الصقور، ومحمد خليفة البدواوي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للصقارين وعبد العزيز آل علي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للصقارين، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة وأعضاء مجلس الإدارة، والمشاركين من الصقارين.

أقيمت البطولة بنظام الأشواط المقطوعة من دون تصفيات أو تأهيل على مدى 400 متر بالتلواح فقط، وجرت المسابقات في ثلاث فئات: الشيوخ، المحلية، والمفتوحة، وفي ختام البطولة تم تكريم وتتويج الفائزين في كافة الأشواط، بجانب تكريم الصقارة المتميزة حصة سالم سيف.

أعرب الشيخ محمد بن حميد القاسمي عن فخره بالنجاح الذي حققته البطولة وشكر جميع الصقارين على تفاعلهم ومشاركتهم الفعّالة، وأشاد عيسى هلال الحزامي بأهمية إحياء التراث الرياضي، قائلاً:«تحية خاصة للصقارين الذين ساهموا بإثراء هذه البطولة الرياضية المتميزة وهذا التراث القيم وتحية لمجلس إدارة نادي الشارقة للصقارين على جهودهم في هذه البطولة الناجحة، ومثل هذه المنافسات تؤكد مدى حرصنا بالحفاظ على تراث الأجداد».