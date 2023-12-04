مقدونيا تجهز منتخب اليد لـ «تصفيات المونديال»



رضا سليم (دبي)

اختار اتحاد اليد، مقدونيا لإقامة معسكر للمنتخب الأول خلال الفترة من 27 ديسمبر الجاري إلى 8 يناير المقبل، استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ 21 لكرة اليد التي تستضيفها البحرين خلال الفترة من 11 إلى 25 يناير المقبل والمؤهلة إلى كأس العالم 2025 في كرواتيا والدنمارك والنرويج، ويتخلل المعسكر عدد من المباريات الودية مع منتخبات أوروبية.

في الوقت الذي يدشن فيه المنتخب الأسبوع الثاني من الإعداد اليوم الثلاثاء بصالة الشارقة، بعدما خاض تدريبات الأسبوع الأول بصالة النصر، ويستمر التدريبات حت موعد السفر إلى مقدونيا مع محاولات اللعب مباريات ودية مع منتخبات خليجية وعربية قبل السفر.

ويلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة بالبطولة مع البحرين صاحب الأرض وهونج كونج وكازاخستان، فيما تضم المجموعة الأولى قطر والكويت وعمان والصين تايبيه، فيما تضم الثانية، إيران وكوريا الجنوبية والصين ونيوزيلندا، والثالثة تضم السعودية، والعراق، والهند واليابان، ويتأهل عن قارة آسيا 4 منتخبات لنهائيات كأس العالم المقبلة، وهو ما سيزيد من قوة المنافسة، خصوصاً في الدور الرئيس، من أجل التأهل والوصول إلى نصف النهائي وحجز إحدى بطاقات التأهل للمونديال.

كان المنتخب قد شارك في تصفيات آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، التي أقيمت بالدوحة وجاء في المركز السابع ضمن الإعداد للتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

وأكد فيصل الطواش، رئيس لجنة المنتخبات عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن إعداد المنتخب يسير طبقاً للجدول الذي تم وضعه من قبل الجهاز الفني وبدأت التدريبات يوم 27 نوفمبر الماضي بعد توقف الدوري، واستمر لمدة أسبوع بصالة نادي النصر وستكون المحطة التالية بصالة نادي الشارقة هذا الأسبوع على أن يكون الأسبوع الثالث بصالة الوصل أو المدرسة الفرنسية.

ووجه الطواش الشكر إلى أندية اللعبة لتعاونها الدائم مع الاتحاد في فتح أبواب الصالات أمام المنتخب للتدريب، رغم ازدحام الموسم بالأنشطة، مشيراً إلى أن التجمعات الداخلية تستمر حتى يوم 27 ديسمبر الجاري، على أن يتوجه المنتخب بعدها بومين إلى مقدونيا لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 8 يناير المقبل، يتخلله اللعب من 4 إلى 5 مباريات ودية، مع منتخبات أوروبية منها اليونان وكوسوفو ومقدونيا.

ونوه إلى أن هناك اتصالات مع عدد من الاتحادات الخليجية والعربية للعب مباراتين أو أكثر مع هذه المنتخبات خلال المعسكر الداخلي الحالي، مشيراً إلى أن قائمة المنتخب الحالية ستضم 24 لاعباً، وسيتم تصفيتهم قبل البطولة إلى 18 لاعباً طبقاً لنظام لوائح التسجيل الآسيوية.