«يورو 2024» تعرض مليون تذكرة لمباريات المجموعات

برلين (د ب أ)

بدأت مرحلة ثانية من عملية بيع التذاكر، الخاصة ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024»، اليوم، حيث سيتم إتاحة مليون تذكرة لمباريات دور المجموعات لجماهير الـ21 منتخبا التي تأهلت للبطولة، حتى يوم 12 ديسمبر الجاري.

وسيحصل كل اتحاد وطني على عشرة آلاف تذكرة لكل مباراة من المباريات الثلاث لمنتخباتها في دور المجموعات بالبطولة التي تقام في ألمانيا في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين.

وستحدد قرعة ستجرى في يناير المقبل من سيحصل على التذاكر، وذلك عبر البوابة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، وذلك بعد بدء المرحلة الثانية من بيع التذاكر، عقب إجراء قرعة دور المجموعات.

وتتراوح أسعار التذاكر من 30 يورو إلى 200 يورو (33 دولاراً إلى 218 دولاراً)، فيما تم تسعير تذكرة المباراة الافتتاحية بين ألمانيا واسكتلندا لتتراوح ما بين 50 يورو إلى 600 يورو.

وهناك بعض التذاكر القليلة المتاحة من المرحلة الأولى لعملية بيع التذاكر، حيث كان هناك 2ر1 مليون تذكرة متاحة للبيع، علماً بأن التذاكر المتبقية لم يتم دفع ثمنها، وستكون هناك مراحل أخرى لبيع التذاكر في العام المقبل لجماهير المنتخبات الثلاثة التي ستتأهل عبر الدور الفاصل في مارس المقبل، ولمباريات الأدوار الإقصائية.