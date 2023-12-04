«الشارقة إكس كات» يحتفي بإنجاز «الفجيرة للزوارق السريعة»

الشارقة (الاتحاد)

حقق زورق الشارقة للإكس الكات إنجازاً كبيراً في جائزة الفجيرة الكبرى لحصده المركزين الثاني والثالث في أولى مشاركاته الدولية، والتي نظمهما نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية تحت إشراف الاتحاد الدولي لسباقات الزوارق السريعة واتحاد الرياضات البحرية.

وهنأ أحمد الحوسني مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، الجميع على هذه النتائج الإيجابية، معبراً عن سعادته خصوصاً وأن هذه أول تجربة لزورق الشارقة للقوارب السريعة للإكس كات.

وتوجه مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على رعايته جائزة الفجيرة الكبرى للزوارق السريعة - إكس كات - وإلى أسرة نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية برئاسة الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، وإلى اللجنة المنظمة على جهودهم الحثيثة وتنظيمهم المميز والرائع.