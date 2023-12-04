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الإمارات تحرز كأس الأرجنتين للبولو

الإمارات تحرز كأس الأرجنتين للبولو
4 ديسمبر 2023 16:30

 
بوينس آيرس (الاتحاد) 
حققت الإمارات كأس بطولة الأرجنتين المفتوحة للبولو التي اختتمت بالعاصمة بوينس آيرس بعدما قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات للسيدات للفوز بالمباراة النهائية على فريق «لا دولفينا» حامل اللقب البطولة في النسخ الأربعة الماضية، بنتيجة 17-14، بعد مواجهة امتدت إلى ستة أشواط بمعدل هانديكاب 40 «جول»، لتحرز لقب بطولة السيدات للمرة الثانية، فيما فاز فريق علي البواردي «لا ناتيفيداد» بلقب الرجال، عقب تغلبه على فريق «لا دولفينا» الأرجنتيني في مباراة شهدت 8 أشواط، وسط حضور أكثر من 20 ألف متفرج. 
وتسلمت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم كأس السيدات وعلي البواردي كأس الرجال، وسط حضور عدد من الشخصيات يتقدمهم راشد الحمودي سكرتير أول سفارة الدولة بالأرجنتين، وسعيد بن دري نائب رئيس اتحاد البولو، ووليد بن مرهون المدير الأول في مكتب فعاليات دبي للأعمال بدائرة الاقتصاد والسياحة، وأورانجا ديلفين رئيس الاتحاد الأرجنتيني للبولو. 
من جانب آخر، واصل وفد الإمارات المكلف بملف استضافة كأس العالم للقارات للبولو عام 2026 برئاسة سعيد بن دري نائب رئيس الاتحاد، نشاطه بالأرجنتين، حيث عقد الوفد سلسلة اجتماعات مع الاتحاد الأرجنتيني للعبة وعدد من الهيئات والشركات والمنظمين للأحداث على صعيد اللعبة، لبحث إمكانية الاستفادة من خبراتهم التنظيمية والتسويقية في المستقبل، واستقدام بعض الفرق العالمية لتوفير الاحتكاك الأمثل لمنتخبنا، إلى جانب التحضير للاستضافة العالمية. 
كان الاتحاد الدولي للبولو قد منح الإمارات شرف تنظيم كأس القارات 2026 بالإجماع بعد منافسة مع عدة اتحادات. 

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