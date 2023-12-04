الصحف الأوروبية بين «نيران» هالاند و«تحدي» جواو فيليكس!

عمرو عبيد (القاهرة)

خطف النرويجي إيرلينج هالاند والبرتغالي جواو فيليكس، أضواء الصحافة الأوروبية، ليس بسبب تسجيل الأهداف وصناعتها فقط، بل لأن «الثنائي» قدما ردود فعل «لافتة» خلال الجولة الأخيرة في «البريميرليج» و«الليجا»، ولم يخرج أي غلاف للصحف الإنجليزية عن الحديث حول هالاند الذي قاد «ثورة الغضب الأزرق» حسب عنوان صحيفة «مترو»، وقالت إن مانشستر سيتي كان «يغلي» غضباً وإحباطاً بعد ما قام به الحكم سيمون هوبر، المثير للجدل جداً في الأسابيع الأخيرة، حيث منع جريليش من انفراد تام بلا سبب واضح، كان يُمكنه منح «السيتي» الفوز في مواجهة «مثيرة» أمام توتنهام في اللحظات الأخيرة!

وتحدثت «إكسبريس» عن رأس كولوسيفسكي «الذهبية»، التي منحت توتنهام التعادل القاتل المتأخر، في حين تناولت غضب هالاند و«نيرانه» التي قد تتسبب في حصوله على عقوبة، لاسيما أنه كتب عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي منتقداً قرار الحكم «الغريب» بقوة، وذكرت «ذا تايمز» أن هالاند قد ثورة غضب لاعبي السيتي الذين التفوا حول الحكم يصرخون بسبب قراره غير المبرر، وقالت «آي سبورت» إن النهاية المثيرة للجدل للمباراة بسبب قرار هوبر أثارت «جنون» هالاند ورفاقه، ووصفت «تليجراف» تعادل «السبيرز» بـ «الصادم» بالنسبة لـ «السيتي».

«موقعة الاتحاد» خطفت الأنظار خارج الحدود الإنجليزية أيضاً، حيث كتبت «لو فيجارو» الفرنسية عن المباراة في صدر غلافها الرئيس، وقالت إن صمود وثبات توتنهام منحه التعادل في نهاية الأمر رغم تفوق السيتي، وأشارت إلى أن هالاند فقد صوابه بسبب قرار الحكم المثير للجدل في النهاية، كما تناولت الصحف الكتالونية أحداث المواجهة الإنجليزية، حيث تصدرت صورة هالاند الغاضبة وانفعاله الكبير خلال مغادرته ملعب المباراة غلاف «موندو ديبورتيفو»، وكتبت أن «السيتي» تعرض لتعثر جديد دفعه نحو المركز الثالث في ترتيب «البريميرليج»، بينما قالت «سبورت» إن «البلومون» فقد نقطتين بسبب أحداث «مثيرة للجدل»!



لكن اهتمام «موندو ديبورتيفو» و«سبورت» الأكبر انصب على فوز برشلونة بمباراة القمة أمام أتلتيكو مدريد، وتصحيح أوضاع «البارسا» في «الليجا»، وتصدّر النجم البرتغالي جواو فيليكس غلافيهما، حيث كتبت الأولى أن جواو يشعر بـ «سعادة غامرة»، مثلما كان الحال فوق غلاف «لي سبورتيو»، في حين وصفته الثانية بـ «الرائع»، وكتبتا أن البرتغالي أطلق العنان أمام فريقه السابق وقاد «البلوجرانا» لفوز «حيوي» في تلك المرحة الصعبة، وأشارتا إلى أن الفريق ظهر بصورة «رائعة» في الشوط الأول، ونجح في امتصاص رد فعل «الأتليتي» في الشوط الثاني وكان يستطيع تسجيل المزيد من الأهداف.

كما وصفت «سبورت» هدف جواو بـ «الانتقامي»، رداً على التصريحات التي صدرت عن بعض لاعبي أتلتيكو مدريد وحتى المدرب سيميوني، وقالت إنه احتفل بقوة وتحدٍّ كأنه لم يحتفل من قبل، وذكرت أنه احتفل على طريقة ميسي في إحدى مواجهات ريال مدريد القديمة، والطريف أن صحيفة «ريكورد» البرتغالية اهتمت بما قام به نجمها الشاب وكتبت أن جواو «أسكت» سيميوني بهدف واحتفال وفوز لبرشلونة.