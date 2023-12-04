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الرياضة

سيلفا يلوم الحكم ولاعبي السيتي أمام توتنهام!

سيلفا يلوم الحكم ولاعبي السيتي أمام توتنهام!
4 ديسمبر 2023 17:00

لندن (د ب أ)
يشعر برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي أن فريقه عانى من قرار وصفه بالـ «سيء للغاية» خلال مباراة توتنهام، لكنه أكد أيضاً أنه وزملاؤه بحاجة لأداء عملهم بشكل أفضل.
وعبر لاعبو مانشستر سيتي وخاصة إيرلينج هالاند عن غضبهم الشديد عندما حرمهم الحكم من فرصة واعدة في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بتعادل مثير 3-3 مساء الأحد باحتساب مخالفة للمهاجم النرويجي بدلاً من السماح باستكمال اللعب.
وواصل هالاند التعبير عن غضبه أثناء مغادرة الملعب بعد صافرة النهاية ووصل الأمر به لانتقاد هوبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما كان زميله برناردو سيلفا أقل حدة في التعبير عن رأيه، وقال: «إنه قرار سيئ من الحكم، والكل رأى ما حدث، ولكن في النهاية نحن جميعا بشر».
وأضاف اللاعب البرتغالي الدولي: «ربما الحكم هو أول شخص يعلم أنه قرار سيئ للغاية لأنه حرم جريليش من انفراد تام بحارس المرمى وكان بإمكانه أن يمنحنا النقاط الثلاث».
وأردف: «إنه قرار يصعب تقبله، ولكن في النهاية حدث ما حدث، وهذا وارد في كرة القدم، وفي بعض الأحيان يرتكب كل منا الأخطاء». تراجع مانشستر سيتي للمركز الثالث بهذا التعادل الثالث على التوالي قبل مواجهة خارج أرضه أمام أستون فيلا مساء الأربعاء.
وتابع سيلفا: «استقبلنا أهدافا في أوقات متأخرة أمام أرسنال وتشيلسي وليفربول وتوتنهام، وفي النهاية فرطنا في سبع نقاط، كان بإمكاننا تصدر جدول الترتيب بفارق أربع نقاط إذا قمنا بعملنا بشكل جيد، وهو قتل المباراة أو على الأقل عدم استقبال أهداف في الدقائق الأخيرة، في مباريات بهذا المستوى تصنع التفاصيل الصغيرة الفارق».

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