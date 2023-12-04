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الرياضة

وزيرة الرياضة الفرنسية: هذا يكفي!!

وزيرة الرياضة الفرنسية: هذا يكفي!!
4 ديسمبر 2023 18:38


باريس (د ب أ)
أعلنت أميلي أوديا-كاستيرا، وزيرة الرياضة الفرنسية، عن اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة العنف الذي يرافق مباريات كرة القدم، والذي وصل ذروته بعد وفاة مشجع في مطلع الأسبوع، وقالت الوزيرة في تصريحات إذاعية: «حالة جذرية تتطلب إجراءات جذرية. لا يمكن أن تستمر الأمور بهذا الشكل في كرة القدم. هذا يكفي».
وذكر مكتب المدعي العام في نانت إن سيارات كانت تحمل جماهير نيس تم الهجوم عليها من قبل جماهير نانت قبل المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت الماضي ضمن مباريات دوري الفرنسي. وذكر ممثلو الإدعاء، أن أحد مشجعي نانت انهار وتوفى، رغم التدخل السريع لخدمات الطوارئ، وذلك بسبب جرح في ظهره ربما يتطابق مع سلاح أبيض.
وشهدت الفترة الأخيرة اشتباكات عنيفة متكررة على هامش مباريات كرة القدم في فرنسا. وفي نهاية أكتوبر الماضي، تم الهجوم بالحجارة على حافلة فريق ليون، في مارسيليا، وأصيب وقتها فابيو جروسو، المدير الفني، في رأسه. وقالت أوديا-كاستيرا إن العنف في المباريات لا يقتصر على فرنسا فقط، ودعت لاستجابة عالمية. وبالنسبة لفرنسا، اقترحت إمكانية الحد من حركة المشجعين حول المباريات عالية الخطورة، لأنه «من غير الممكن أن تعمل قوات تطبيق القانون والنظام فوق طاقتها، وأن تدمر الممتلكات، وأن يتم رشق الحافلات بالحجارة، وأن تحدث إصابات والآن توجد حالة وفاة».

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