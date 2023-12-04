«الاستعراض الحُر».. «بروفة» قبل مهرجان ليوا

الظفرة (الاتحاد)

سجلت منافسات الاستعراض الحر، والتي نظمها نادي ليوا الرياضي ضمن مهرجان عيد الاتحاد، أرقاماً مميزة في الاستعراض الذي تم على حلبة ليوا لثلاث فئات مختلفة على مدار اليومين الماضيين، وكانت بمثابة «بروفة» تسبق انطلاقة مهرجان ليوا الدولي بعد أيام ولمدة 24 يوماً.

وحقق المركز الأول في فئة «الإن» محمد أحمد العوضي، وحل ثانياً محمد سالم الجنيبي، وثالثاً مروان سيف الهاملي، وفي فئة «الإس»، تمكن من إحراز المركز الأول خالد البلوشي، وحل ثانياً العماني أحمد اليحمدي، وثالثاً مانع العجمي من عمان أيضاً، وفي فئة أفضل استعراض، فاز حمدان فضل المصعبي بالمركز الأول، وحل ثانياً ذياب الربيعي، وثالثاً فارس محمد الدرمكي.

كانت المنافسة قد انطلقت في اليوم الأول في تمام السادسة مساء، واستمرت حتى الثانية عشرة بعد منتصف الليل. وكرم الفائزين في الختام، محمد عمير المشغوني نائب رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، وسلطان محمد المزروعي مدير الشؤون المالية في النادي، ومنذر المنذري مسؤول لجنة السباقات. وتختتم اليوم، منافسات المهرجان مع اليوم الأخير، والذي سيشهد تفاصيل الاستعراض الرملي وهي المنافسة الشبابية القوية، والتي تحظى بمشاركة وحضور كبير من المغامرين والمحترفين من الإمارات والسعودية.