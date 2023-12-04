«مبخوت 19».. «التخصص» في شباك «السماوي»

مصطفى الديب (أبوظبي)

أكد الدولي علي مبخوت الهداف التاريخي لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، تخصصه في زيارة شباك بني ياس، حينما أسهم في فوز فريقه أمام مضيفه «السماوي» 4-1، ضمن «الجولة التاسعة»، وسجل لـ «فخر أبوظبي» نيسكينز كيبانو في الدقيقة الـ 5، وعلي مبخوت «ثنائية» في الدقيقتين الـ 28 و65، و«البديل» برونو أوليفيرا في الدقيقة الـ 79، فيما أحرز تاولانت سولجمانوف الهدف الوحيد لبني ياس في الدقيقة الـ 75.

ورفع مبخوت بفضل «الثنائية» الجديدة التي عززت صدارته لقائمة الهداف التاريخي لـ «دورينا» برصيد 215 هدفاً، رصيده الشخصي في مرمى «السماوي» إلى 19 هدفاً، ليكون أكثر فريق استقبالاً لأهداف «التاريخي مبخوت» في الدوري.

وعزز مبخوت بفضل «الثنائية» الجديدة موقعه في وصافة هدافي الدوري خلال الموسم الحالي برصيد 7 أهداف، خلف التوجولي لابا كودجو مهاجم العين المتصدر برصيد 8 أهداف، فيما يتنافس «الثلاثي» فابيو ليما «الوصل»، كايو لوكاس «الشارقة»، مهدي قايدي «اتحاد كلباء» على المركز الثالث برصيد 6 أهداف لكل فريق.

بالفوز على بني ياس، عاد الجزيرة إلى «سكة الانتصارات» في الدوري، بعد 4 جولات غاب عنها الفوز، وقدم الفريق مستوى جيداً، خاصة في الشوط الثاني، وهو «الانتصار الرابع» للجزيرة هذا الموسم، من أصل 9 مباريات، خسر خلالها 3 لقاءات، وتعادل مرتين.

والمثير أن «فخر أبوظبي» انتزع الفوز في المباريات الأربع بـ «ثلاثية» مرتين و«رباعية» مرتين أيضاً، حيث تغلب في الانطلاقة على النصر 3-1، وبالنتيجة نفسها على البطائح ضمن الجولة الرابعة، فيما فاز بـ «رباعية» نظيفة على اتحاد كلباء في الجولة الثانية، وأخيراً على بني ياس 4-1.

وارتقى الجزيرة إلى المركز الخامس، بالتساوي مع الشارقة، كما رفع «فخر أبوظبي» حصاده إلى 21 هدفاً، ليحتل المرتبة الثانية في قائمة «الهجوم الأقوى» في الدوري، بعد الوصل الذي يملك 27 هدفاً.

وأشاد الهولندي فرانك دي بور مدرب الجزيرة، بما قدمه الفريق خلال مباراة بني ياس، مؤكداً أن الفوز بوابة «عودة الثقة»، بعد غياب الانتصارات لأربع جولات متتالية.

وقال: الفوز على بني ياس على أرضه بـ «رباعية»، يؤكد أن الجزيرة يملك قدرات كبيرة، وأن الحظ لم يحالفه في بعض المباريات الأجدر فيها بالفوز.

وتأجلت ضمن الجولة ذاتها، مباراتا العين وخورفكان، والشارقة وشباب الأهلي إلى 20 ديسمبر الجاري، عطفاً على المشاركة القارية للفريقين في دوري أبطال آسيا، حيث لعب «الملك» مع الفيصلي الأردني أمس، ضمن «الجولة السادسة» للمجموعة الثانية، فيما يلعب «الزعيم» أمام مضيفه أهال التركماني، في الجولة ذاتها ضمن المجموعة الأولى اليوم.