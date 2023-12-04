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الرياضة

محمد بن حمد الشرقي ينال جائزة الشخصية الإنسانية لعام 2023

محمد بن حمد الشرقي ينال جائزة الشخصية الإنسانية لعام 2023
5 ديسمبر 2023 01:14

الفجيرة (الاتحاد)

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نال سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، جائزة «الشخصية الإنسانية لعام 2023» من قِبل الاتحاد الدولي للتايكواندو، وذلك لمساهمة سموه في العمل الإنساني ودعم اللاجئين على مستوى العالم من ممارسي هذه الرياضة.
وتستضيف بطولة الفجيرة للتايكواندو فرقاً من اللاجئين، تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي عهد الفجيرة، بالتنسيق مع منظمة اللاجئين التابعة للاتحاد الدولي للتايكواندو، وتعد هذه المرة الأولى التي يمنح فيها الاتحاد الدولي للتايكواندو هذه الجائزة تقديراً وتكريماً وإشادة بدور وجهود سمو ولي عهد الفجيرة في مجال العمل الخيري والإنساني.
ويأتي قرار الاتحاد الدولي للتايكواندو بمنح هذه الجائزة تقديراً لدور سمو ولي عهد الفجيرة الكبير في مجال دعم اللاجئين من لاعبي رياضة التايكواندو، وقد جرى ذلك خلال الحفل الذي أقيم في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، بحضور الدكتور تشونج وون شوي، رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، ورؤساء اتحادات القارات وأعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي ورؤساء اتحادات التايكواندو حول العالم، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، عضو المكتب التنفيذي، رئيس اتحاد التايكواندو، وعدد من رؤساء الاتحادات الدولية للتايكواندو.
ويأتي حصول سموه على هذه الجائزة انعكاساً لثقافة متجذرة في دولة الإمارات تقوم على مد جسور الدعم الإنساني لتصل إلى جميع أنحاء العالم وفقاً لأسس واضحة هدفها توفير الدعم المطلوب بهدف المساعدة على تخطي الظروف الصعبة، وتمكين الناس ليكونوا قادرين على تحسين أوضاعهم، فضلاً عن مساعدتهم للحصول على مقومات العيش لمستقبل أفضل.

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الاتحاد الدولي للتايكواندو
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