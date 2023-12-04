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244 متسابقاً في «الهدد» للصيد بالصقور الخميس

244 متسابقاً في «الهدد» للصيد بالصقور الخميس
5 ديسمبر 2023 01:14

أبوظبي (وام)

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تنطلق منافسات بطولة «الهدد» للصيد بالصقور، بعد غدٍ الخميس ضمن فعاليات مهرجان السلع البحري، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.. ويشارك في البطولة التي تستمر حتى 10 ديسمبر الجاري بتنظيم من  نادي أبوظبي للصقارين، 244 متسابقاً من مختلف أنحاء الدولة، وتتضمن التصفيات المؤهلة للنهائيات، والمنافسات الختامية.  ويشارك 61 متسابقاً في كل يوم من أيام التصفيات، وجرى رصد 50 ألف درهم جائزة مالية للفائز بلقب المسابقة.. وتعد الفعالية من المسابقات التراثية التي يحرص نادي أبوظبي للصقارين على تنظيمها ضمن فعالياته موسمياً، لتعزيز التراث الوطني الأصيل في نفوس الأجيال الناشئة.

الصيد بالصقور
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