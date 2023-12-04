الشارقة يخسر من الفيصلي ويودع «أبطال آسيا»

علي معالي (الشارقة)

ودع فريق الشارقة دوري أبطال آسيا بعد الهزيمة من الفيصلي الأردني في مباراة غريبة 1-2، حيث انهار «الملك» في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان، ضمن الجولة السادسة من مباريات المجموعة الثانية، ليتوقف رصيد الفريق عند 8 نقاط فقط، يحتل بها المركز الثالث في ترتيب المجموعة بعد ناساف الأوزبكي الذي تعادل مع السد القطري 2-2، ليرفع ناساف رصيده إلى 11 نقطة والسد إلى 8 نقاط، وهو رصيد الشارقة نفسه، ليودع السد والشارقة البطولة.

جرت مباراة الشارقة على استاد عمان الدولي، وتقدم «الملك» في الدقيقة 34 عن طريق فراس بالعربي، وظل الفريق محافظاً على تقدمه حتى الدقيقة 90 التي شهدت تسجيل الفيصلي لهدف التعادل عن طريق رزق بن هاني، وأضاف التونسي رفيق الكامرجي الهدف الثاني في الدقيقة 97، ليودع الشارقة البطولة رغم أنه كان من أقرب المرشحين للتأهل، حيث تصدر قمة المجموعة لجولات عدة، ولكنه انهار في الجولة الأخيرة بشكل غريب في توقيت صعب للغاية.

وشهدت المباراة حالتي طرد في صفوف الشارقة لكل من ماجد راشد وبيانيتش قبل نهاية المباراة بقليل.