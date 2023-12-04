«الزعيم» يبحث عن «مسك الختام» في تركمانستان

معتز الشامي (دبي)

بشعار «الفوز ولا شيء غيره»، يدخل العين مواجهة مضيفه أهال التركماني، ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، التي تجمع بينهما على استاد عشق آباد بالعاصمة التركمانية عند السادسة مساء اليوم بتوقيت الإمارات.

ويبحث «الزعيم» عن الفوز في المواجهة المرتقبة، لتكون بمثابة «مسك الختام» لأنجح بداية للفريق منذ نسخة 2003، التي توج بقلبها قبل 20 عاماً، عندما حصد العلامة الكاملة بدور المجموعات وتأهل مبكراً إلى الدور التالي، وهو ما حصده البنفسج في النسخة الحالية، عندما كان أول فرق آسيا في ضمان البطاقة المؤهلة إلى دور الـ 16 من البطولة التي يدخلها العين هذا الموسم بهدف المنافسة على لقبها.

وكانت بعثة العين إلى تركمانستان قد ضمت 18 لاعباً فقط، لمواجهة أهال بطل الدوري التركماني، الذي ضمن الخروج من دور المجموعات لتذيله ترتيب المجموعة الأولى، وشهدت القائمة استبعاد أليخاندرو كاكو للمرة الأولى في البطولة لصالح عودة عمير أتزيلي وماتياس بالاسيوس، اللذين يعودان أيضاً لتشكيلة العين بعدما أصر الهولندي شرودر مدرب العين المقال، على استبعادهما طوال مشوار الفريق دور المجموعات.

ونجح الأرجنتيني كريسبو مدرب الفريق الجديد، في العثور على التوليفة الأنسب، كما منح عدد من البدلاء فرصة اللعب أساسياً أمام باختاكور في الجولة الخامسة من البطولة ذاتها، ولكن خسر «الزعيم» بثلاثية مقابل هدف، وهو ما بات يحفز الفريق لضرورة تحقيق نتيجة إيجابية، يختتم بها مشواره الناجح في البطولة خلال النسخة الحالية، ويستعيد بها الثقة الآسيوية لمواصلة طريق المنافسة للوصول لنهائي البطولة.

ويتوقع أن يعود سفيان رحيمي، بالإضافة إلى خالد عيسى، وخالد الهاشمي للتشكيلة، بينما يغيب لابا كودجو بداعي منحه الراحة الكافية إلى جانب يحيى نادر، إضافة إلى الكوري هيونج المصاب.

ويتوقع أن يلعب العين مواجهة الليلة بطريقة 4-2-3-1 بما يضمن تأمين الوسط والدفاع وعدم منح الفرصة لأصحاب الأرض لفرض أسلوبهم، ومحاولة البدء بالتسجيل لإحكام السيطرة على مجريات اللعب.

وكان المدرب الأرجنتيني قد شدد خلال المحاضرة الفنية على جميع اللاعبين، ضرورة الأداء بقوة وتركيز، وعدم ترك المساحة لفريق أهال، الذي يجيد اللعب على التسلل، والتحرك بأريحية خلف دفاعات المنافسين، كما تطرق كريسبو للأخطاء التي وقع فيها الفريق أمام باختاكور، لاسيما على المستوى الدفاعي، في ظل غياب التمركز الصحيح للاعبي الدفاع ما مكن الفريق الأوزبكي من التسجيل الجولة الماضية، ويحتاج العين لغلق الطريق لمرمى خالد عيسى واستغلال ضعف أجنحة فريق آهال للتحرك على الأطراف وتشكيل الخطورة اللازمة على مرمى أصحاب الأرض ومحاولة التسجيل المبكر.