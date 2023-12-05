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الرياضة

سان جيرمان يعثر على «بديل» دوناروما!

سان جيرمان يعثر على «بديل» دوناروما!
5 ديسمبر 2023 10:39

أنور إبراهيم (القاهرة)
يتحرك باريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع حارس مرمى «بديل» للإيطالي دوناروما، الذي تراجع مستواه كثيراً خلال الجولات الأخيرة للدوري الفرنسي، وفي ظل إصابة بديله الأول الكوستاريكي كيلور نافاس، وقلة خبرة بديله الثاني الإسباني أرناو تيناس.
وذكرت شبكة راديو وتليفزيون «مونت كارلو سبورت» إن سان جيرمان وجد الحل وأصبح يستهدف التعاقد مع لوكاس شيفالييه «22 عاماً»، حارس مرمى ليل ومنتخب فرنسا تحت 21 سنة، والذي أقنع إدارة «الباريسي» ولويس كامبوس المستشار الرياضي للنادي، بعد متابعته عن قرب في أكثرمن مباراة في الدوري الفرنسي وآخرها مباراة فريقه ليل أمام ميتز، والتي انتهت بفوز ليل 2-0، ونجاح هذا الحارس في التصدي لركلتي جزاء، ما أسهم بقوة في الفوز بالمباراة.
ويملك شيفالييه سجلاً جيداً هذا الموسم، حيث نجح خلال 14مباراة في أن يتصدى لـ 39 تسديدة، وحصل على 8 «كلين شيت» ولم يدخل مرماه إلا 11هدفاً، وأثار إعجاب الجميع، وبوجه خاص حراس مرمى الفرق المنافسة، مثل ألكسندر أوكيدجا حارس ميتز، الفريق الذي واجهه ليل، إذ إنه أشاد بأدائه، وقال في تصريحات خاصة لصحيفة «ليكيب»: حارس جيد جداً تابعته من قبل عندما كان معاراً لفريق فالينسيين الذي يلعب في الدرجة الثانية، صحيح إنه واجه صعوبات في موسمه الأول مع ليل، إلا إنه تألق هذا الموسم بصورة لافتة.
وأضاف أوكيدجا: إنه حارس صغيرالسن، ويمكنه أن يحصل على خبرات جديدة، إذا لعب بانتظام، ولاحظت نضجاً في أدائه خلال مباراته أمامنا، وقدرة على اللعب بالقدمين إلى جانب هدوئه واتزانه، وعلق قائلاً: لقد قدم في مواجهتنا مباراة كاملة الأوصاف.
واختتم أوكيدجا تصريحاته لـ «ليكيب» بقوله: أتمنى أن يشارك شيفالييه في دورة الألعاب الأوليمبية القادمة، وأعتقد أن له مستقبلاً مبشراً مع منتخب فرنسا الأول، وقدم بالفعل «أوراق اعتماده» حارساً جيداً جداً في الدوري الفرنسي، وأتمنى أن يجرب حظه خارج فرنسا ليحصل على خبرات جديدة وأوسع.
بدأ لوكاس شيفالييه، المولود في 6 نوفمبر2001، مسيرته الاحترافية مع ليل في 2018 وأعاره لفالينسيين «درجة ثانية» موسم 2021-2022، ليعود بعدها مرة أخرى إلى ليل. ولعب لمنتخبات الشباب الفرنسية تحت 16 و18 و20 سنة، ومازال حارساً أساسياً بمنتخب 21 عاماً.

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