فضية وبرونزية لـ «فتيات الشارقة» في «خليجية الشطرنج»

الشارقة (الاتحاد)

أحرز نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة ميداليتين في بطولة الخليج الأولى للشطرنج السريع للرجال والفتيات، والتي استضافها النادي الكويتي للألعاب الذهنية بالكويت، حيث فازت عنود عيسى المركز الثاني في البطولة، ونالت الميدالية الفضية برصيد 6.5 نقطة من 9 جولات، متساوية مع شقيقتها عهود عيسى التي حققت المركز الثالث والميدالية البرونزية، لتسيطر فتيات الإمارات على بطولة السيدات، بعد فوز وافية درويش لاعبة المنتخب بالميدالية الذهبية للبطولة نفسها.

وأكدت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي أن إنجاز اللاعبتين في البطولة الخليجية جاء نتيجة العمل كفريق واحد داخل منظومة متكاملة من الناحية الإدارية والفنية والتنظيمية، وطبقا للاستراتيجية التي يسير عليها النادي سواء في المشاركة في البطولات الخارجية أو تنظيم البطولات الدولية، والمنافسة على المستوى المحلي، وهذه النجاحات والإنجازات تحملنا الكثير من المسؤولية، وتمثل دافعاً كبيراً لكل اللاعبات من أجل السير في الاتجاه نفسه.

وأضافت نجلاء الشامسي: «الإنجاز لأي لاعبة يقابله تكريم، ودائماً ما نقوم بتكريم بطلات النادي على مدار الموسم، وسيكون هناك حفل تكريم لكل من أبدع ورفع علم الدولة على منصات التتويج».

وأعربت علياء المازمي رئيس اللجنة الفنية بالنادي، رئيس الوفد بالبطولة، عن سعادته بما حققته اللاعبات في البطولة الخليجية الأولى، مؤكدة أن ما تحقق هو امتداد لإنجازات النادي المتوالية، محلياً وخارجياً، حيث فاز النادي مؤخراً بلقب بطولة الدوري للسيدات، وبعدها جاء الإنجاز الخليجي ليؤكد أن النادي يسير في الاتجاه الصحيح ونحو الأهداف المرسومة من قبل مجلس الإدارة برئاسة نجلاء الشامسي، وجميع العضوات، والتي تمت ترجمتها بالإنجازات بالإضافة إلى الدور الكبير الذين يقوم به النادي ليكون رافداً للمنتخبات الوطنية، وهو الهدف الأسمى للجميع.

ووجهت المازمي التهنئة إلى عنود وعهود على الإنجاز وقالت: «الفوز بإنجاز خليجي يمثل مسؤولية على الجميع ليس فقط على اللاعبات، بل أيضاً على الجهازين الفني والإداري، ولابد أن نشيد بدعم أولياء الأمور لنا، والذين نعتبرهم شركاء النجاح لنا مع كل إنجاز».