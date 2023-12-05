علاء زهير: الوحدة منافس دائم على المراكز الأولى

معتصم عبدالله (دبي)

أكد علاء زهير مدافع الوحدة، أن فريقه خسر نقطتين بالتعادل أمام مضيفه النصر 1-1 ضمن الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، مشدداً على احترامه للأزرق كفريق قوي ومنافس، وقال في تصريحات للاتحاد: «قدمنا إلى ملعب النصر من أجل الفوز فقط ولم نوفق في استغلال الفرص».

وأضاف: «أعتقد أن الفريق في المجمل قدم أداءً جيداً، ولكننا خسرنا نقطتين بالتعادل، وعلينا التركيز على الأخطاء التي صاحبت الأداء من أجل الظهور بشكل أفضل».

وحافظ «العنابي» على مركزه الرابع في ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الوصل المتصدر، ويلتقي الوحدة ضيفه «الإمبراطور» في قمة مرتقبة مساء الجمعة المقبل على استاد آل نهيان ضمن الجولة العاشرة.

وذكر زهير صاحب ال 23 عاماً، أن الوحدة يبقى منافساً دائماً على المراكز الأولى، وأوضح: «رغم التعثر والهنات في بعض المباريات، يبقى الوحدة فريقاً كبيراً ومنافساً دائماً على المراكز الأولى، وتنتظرنا مباريات أخرى مهمة، وطموحاتنا كبيرة، ونعد جماهيرنا بتقديم الأفضل دائماً».

ويتأهب زهير الذي يخوض موسمه الخامس على التوالي في الملاعب المحلية منذ الانضمام لشباب «العنابي» موسم 2019-2020، للاحتفال بمباراته الـ 100 في الملاعب المحلية، بعدما خاض 82 مباراة في كل المسابقات المحلية، من بينها 48 مباراة في الدوري.

ويعد مدافع «العنابي»، اللاعب الوحيد في فريقه الذي خاض المباريات التسع في الدوري بصورة أساسية بمعدل 810 دقيقة، سجل خلالها هدفاً في مباراة «الديربي» أمام الجزيرة 2-1 ضمن الجولة الثانية، ليرفع رصيده الشخصي إلى 5 أهداف في «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما سجل 4 أهداف في الموسم الماضي.