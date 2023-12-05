سندرلاند يقيل مدربه بسبب تراجع النتائج

لندن (د ب أ)

أعلن نادي سندرلاند الإنجليزي، في وقت مبكر من صباح اليوم، إقالة مديره الفني توني موبراي.

ويأتي رحيل موبراي بعد يومين من تعادل سندرلاند 1-1 مع مضيفه ميلوول، ليواصل الفريق نتائجه المهتزة بدوري الدرجة الأولى، بعدما حقق فوزاً وحيدا في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة.

وأكد سندرلاند، الذي انفصل أيضاً عن مارك فينوس، مساعد موبراي، أن المدرب مايك دودز سيتولى المسؤولية لحين تعيين مدير فني جديد، بدءاً من مباراة الفريق مع ويست بروميتش ألبيون، يوم السبت المقبل، على ملعب «النور».

وقال كريستيان سبيكمان، المدير الرياضي للنادي: «لقد استمتع الجميع في سندرلاند بالعمل مع توني، إنه يحظى باحترام كبير من جانب لاعبينا وموظفينا وجماهيرنا».

أضاف سبيكمان في تصريحاته: «بعد وصوله في وقت اتسم بعدم اليقين، ساعدنا موبراي في بلوغ الأدوار الفاصلة المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ولعب دوراً مهماً في تطوير فريقنا، لقد اتخذنا قراراً صعباً، لكننا نبقى أوفياء لطموحنا واستراتيجيتنا، وشعرنا أن الوقت الحالي هو المناسب لهذه الخطوة».

وتابع: «نركز الآن على تحديد المرشح المناسب لتولي المنصب، وسنواصل دعم طاقمنا التدريبي واللاعبين طوال تلك الفترة الانتقالية».

وتولى موبراي تدريب سندرلاند خلفاً لأليكس نيل، الذي رحل فجأة في أغسطس من العام الماضي، وقاد الفريق للأدوار الفاصلة المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الفريق خسر في الدور قبل النهائي أمام لوتون تاون.

ورغم بداية سندرلاند الرائعة هذا الموسم في البطولة، إلا أن نتائجه اهتزت بشكل متزايد في الفترة الأخيرة، ليبتعد عن مراكز المقدمة، ويتراجع للمركز التاسع في ترتيب المسابقة، بفارق 3 نقاط خلف المركز السادس، الذي يصعد بصاحبه للأدوار المؤهلة للدوري الممتاز.