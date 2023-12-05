حورية ونورة تختتمان مشاركتهما في «دورة المدربات الآسيويات»

دبي (الاتحاد)

شاركت حورية الطاهري مدربة منتخب السيدات، ونورة المزروعي مدربة حراس المرمى، في الدورة الثانية لتعليم المدربات الآسيويات، التي نظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور على مدار خمسة أيام، بمشاركة 24 مدربة.

وتأتي هذه الدورة في إطار جهود الاتحاد القاري لدعم رؤيته لضمان استمرار تطور الفرق النسوية الآسيوية، وعزمه على تعزيز كرة القدم السيدات في القارة.

وتضمنت محاور الدورة مجموعة من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية تستهدف تحسين مهاراتهن كمدربات ومعلمات في تقديم دورات دبلوم الاتحاد الآسيوي A وB، والتعلم القائم على الواقع ولغة الحركة في كرة القدم، كما تضمنت كذلك جلسات عملية تم خلالها التطبيق العملي للمحاضرات النظرية، إلى جانب عملية تقييم مهاراتهن التحليلية وقدراتهن التدريبية، وتلقيهن تحديثات حول أفضل الممارسات التي يجب اتباعها أثناء تنظيم دورات التطوير طويلة المدى.