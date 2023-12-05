قائدي يُسهم بـ50% من أهداف «النمور»

فيصل النقبي (كلباء)

حاز مهدي قائدي مهاجم اتحاد كلباء نجومية فريقه في الجولات التسع الماضية، حيث أسهم في 50% من أهداف فريقه، التي بلغت 16 هدفاً، حيث سجل 6 أهداف، وصنع هدفين، وأسهم إلى حد كبير في حصول «النمور» على 11 نقطة في جدول الترتيب العام.

ويتصدر قائدي، قائمة هدافي «النمور» برصيد 6 أهداف، سجلها على الشارقة وعجمان والإمارات والوحدة، وفي آخر لقاء أمام الإمارات سجل هدفين وصنع مثلهما وأسهم في الخروج بالنقاط الثلاث المهمة.

وبالنظر إلى الإحصائيات، يتضح أن مهدي لعب 9 مباريات كاملة، ولم يستبدل إلا في ثلاث مواجهات، ولعب 764 دقيقة في المسابقة، ورفع عدد أهدافه في دوري أدنوك للمحترفين للهدف العاشر، بواقع 6 أهداف مع اتحاد كلباء، وأربعة أهداف في الموسم الماضي مع شباب الأهلي.