ماراثون دبي يدشن نسخته الـ 23 من أم سقيم



دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لـ«ماراثون دبي» الذي يتم تنظيمه بدعم مجلس دبي الرياضي مسارات النسخة الثالثة والعشرين من السباق، والذي سيقام يوم الأحد 7 يناير المقبل، بمشاركة نخبة من أهم العدائين في العالم، ويمثل فرصة كبيرة للمشاركين من المحترفين من الرجال والسيدات، لتحقيق المعيار الذي حددته اللجنة الأولمبية والاتحادات الوطنية للتأهل للمنافسة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويتنافس المشاركون في الماراثون في ثلاث مسافات هي: سباق الماراثون للمحترفين لمسافة 42.195 كيلومتراً، وسباق 10 كيلومترات للهواة، وسباق 4 كيلومترات للمبتدئين، ويتاح المشاركة في الماراثون لجميع الفئات من الرجال والسيدات وأصحاب الهمم من الجنسيات كافة من داخل الدولة وخارجها.

وينطلق الماراثون من طريق أم سقيم امتداداً إلى شارع جميرا، وشارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ويمر خلاله المتسابقون على أشهر وأبرز المنشآت السياحية من أبرزها برج العرب ومدينة جميرا وجزيرة النخلة، وينتهي مرة أخرى في طريق أم سقيم، حيث تكون البداية بالقرب من مدينة جميرا، ثم يتجه المتسابقون يساراً إلى الجانب الأيسر من الطريق المؤدي إلى الصفوح، ويمرون عبر تقاطع كلية دبي، مروراً بمدخل جزيرة النخلة على الجانب الآخر من الطريق، ثم مدخل مدينة دبي للإعلام على اليسار، والعودة للخلف عند إشارات مرور فندق ويستن دبي الميناء السياحي، ويعود المتسابقون مرة أخرى على طول منطقة الصفوح، ويمرون بمدينة جميرا، ويتجهون إلى طريق شاطئ جميرا، مروراً ببرج العرب وفندق جميرا بيتش على اليسار.

ويتجه المتسابقون بعد ذلك إلى طريق شاطئ جميرا مع الاستمرار على المسار الأيسر طوال الوقت، ويركضون نحو الجسر عند الخور ويتجهون قبل الجسر عند تقاطع طريق المحمل، ثم يعودون إلى تقاطع مدينة جميرا ثم يتخذون نفس المسار مرة أخرى، وبعد إكمال المسار للمرة الثانية في شارع شاطئ جميرا، ينعطف المتسابقون يساراً بعد برج العرب عند تقاطع مدينة جميرا ويسيرون على طول طريق أم سقيم متجهين إلى خط النهاية قبل أكاديمية شرطة دبي.

ويقام ماراثون دبي بدعم مجلس دبي الرياضي، وبالتعاون بين مختلف الجهات الحكومية من أبرزها شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ويعرف المسار بأنه المفضل لكل من العدائين النخبة والعدائين غير المحترفين من مختلف دول العالم الذين يحرصون على المشاركة فيه كونه يمر في مناطق سياحية وحضرية جميلة، وتعد من أجمل المناطق في العالم، كما أن التنافس يتم في شوارع حديثة وواسعة تساهم في تسجيل معدلات أداء أفضل وأوقات أسرع من باقي الماراثون في العديد من الدول، لا سيما في أوائل شهر يناير عندما تكون درجات الحرارة في دبي مواتية للجري مسافات طويلة.