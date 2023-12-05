شرطة دبي تمنح بطاقة إسعاد لـ «عجمان لذوي الإعاقة»

عجمان (الاتحاد)

وقع مركز بطاقة إسعاد بالقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تعاون مع نادي عجمان لذوي الإعاقة، بمقر نادي ضباط الشرطة، وحضر توقيع الاتفاقية منى محمد العامري، مدير عام مركز بطاقة إسعاد التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، وسعيد محمد المهري عضو مجلس إدارة النادي نيابة عن أحمد إبراهيم راشد الغملاسي رئيس النادي.

وتتيح المذكرة انضمام جميع أعضاء النادي والمنتسبين له، من لاعبين ولاعبات وإداريين ومدربين إلى برنامج «إسعاد»، حيث سيزودهم المركز بالبطاقة، وكذلك إشعار بالشركات والمؤسسات التجارية التي ستمنحهم المزايا ذاتها التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي، وموظفو الجهات الأخرى المنضمة إلى برنامج إسعاد.

وتهدف بطاقة «إسعاد» إلى تسهيل حصول حامليها وأفراد عائلاتهم على احتياجاتهم في مختلف القطاعات، الصحية، والتعليمية، والسياحية، والترفيهية وغيرها وبأسعار مخفضة، عبر توفير العروض والمزايا التي يقدمها شركاء مركز بطاقة إسعاد في الشركات والمؤسسات التجارية والسياحية والتعليمية والصحية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم

وأعرب أحمد إبراهيم راشد الغملاسي رئيس مجلس إدارة نادي عجمان لذوي الإعاقة عن سعادته بتوقيع الاتفاقية التي تخفف الكثير من الأعباء عن المنتسبين للنادي، وهو ما نسعى إلى تحقيقه عبر الشراكات الاستراتيجية مع الدوائر والإدارات الحكومية وغير الحكومية العاملة في الدولة، كما أنه تسعد هذه الفئة الغالية على قلوبنا، مؤكداً أن أبواب نادي عجمان لذوي الإعاقة مفتوحة على مصراعيها لأية جهة حكومية أو غير حكومية للدخول مع النادي في مثل هذه الاتفاقيات التي تهدف إلى إسعاد أصحاب الهمم، وتعود بالفائدة لطرفي الاتفاقية.