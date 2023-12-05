«الأولمبياد الخاص» يطلق معسكراً تدريبياً لكرة القدم الموحدة للسيدات مع اليابان



أبوظبي (الاتحاد)

أطلق الأولمبياد الخاص معسكراً تدريبياً جديداً في إطار برنامج الصداقة بين الإمارات واليابان لكرة القدم الموحدة للسيدات، بالتعاون مع مركز اليابان للتعاون الدولي، والاتحاد الياباني لكرة القدم للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، ويستقبل الأولمبياد الخاص وفداً يابانياً للمشاركة في المعسكر الجديد الذي يهدف لتوطيد أواصر برنامج الصداقة وكرة القدم الموحدة للسيدات بين الإمارات واليابان الذي شهد فعاليات سابقة، وتطبيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة خاصة الهدفين الخامس والعاشر المتعلقين بمساواة الجنسين، كما يأتي المعسكر الجديد اتساقاً مع السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات 2023 – 2031 التي أطلقتها في أغسطس الماضي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات» بناءً على قرار مجلس الوزراء، حيث يدعم ممارسة الفتيات من أصحاب الهمم للرياضة، إذ ستشارك لاعبات من كلا البلدين في مباريات ودية ودورات تدريبية مشتركة.

ويستضيف اتحاد الكرة الفعاليات الرياضية التي ينظمها الأولمبياد الخاص في إطار المعسكر، بالإضافة إلى تنظيم مختلف الأنشطة الترفيهية والثقافية التي بدأت 3 ديسمبر وتمتد إلى 8 ديسمبر، ومن المخطط أن تقام منافسات بين اللاعبات من الجانبين في مركز تدريب المنتخبات الوطنية، وستنضم إلى البرنامج 10 لاعبات إماراتيات و4 مدربين وفنيين، بالإضافة إلى 8 لاعبات يابانيات و5 مدربين وفنيين، بحيث سيشارك فريق الأولمبياد الخاص لكرة القدم الموحدة للسيدات والمنتخب الياباني لكرة القدم للسيدات من ذوي التحديات الذهنية والنمائية في فعاليات تدريبية إماراتية يابانية موسعة تعزز من قدراتهن.

وبهذه المناسبة، قال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: «نفخر بإطلاق المعسكر الجديد مع شركائنا في مركز اليابان الدولي للتعاون، واتحاد كرة القدم الياباني للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية، الذي يُبنى على تعاوننا السابق خلال هذا العام، عندما تمت دعوة فريق الأولمبياد الخاص الإماراتي لكرة القدم الموحدة للسيدات إلى اليابان للتدريب مع أقرانهن هناك، كجزء من الاستعدادات للألعاب العالمية لأولمبياد الخاص برلين 2023. وسيمكننا هذا المعسكر من تبادل المعرفة، وسيدعم عملية تمكين المرأة في قطاع الرياضة عموماً، ولا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر لاتحاد الإمارات لكرة القدم على رعاية هذا المعسكر، كما نشكر كل المعنيين من الجانب الياباني على التزامهم وحرصهم على الإطلاق الناجح للمعسكر وإبراز أهميته للاعبات.»

ومن جانبه، أكد محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة: «يأتي التعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي كأحد الأولويات، حيث نهدف إلى تعزيز تقدم دولة الإمارات في مجال الرياضة النسائية، بدءاً بكرة القدم. ويسعدنا للغاية استضافة المعسكر الجديد، بمثل ما يسعدنا متابعة الإنجازات الكثيرة لفريق الأولمبياد الخاص الإماراتي لكرة القدم الموحدة للسيدات خلال العامين الماضيين، ونتمنى للاعباتنا المزيد من النجاح في المستقبل».

شهد شهر يناير الماضي مشاركة 16 لاعبة من فريق الأولمبياد الخاص الإماراتي لكرة القدم الموحدة للسيدات في معسكر تدريبي في اليابان، كان منهن 6 لاعبات من أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية والنمائية و5 لاعبات موحدات، بالإضافة للفريق الفني والإداري. ويعد المعسكر الجديد خطوة تعاون إضافية بين الجانبين، واستمراراً للجهود الثنائية لتعزيز مشاركة اللاعبين واللاعبات من أصحاب الهمم في مختلف الألعاب الرياضية وتحديداً في رياضة كرة القدم.