هوجارد يعود بطموح تكرار التفوق في «جولف دبي»



دبي (الاتحاد)

يعود نيكولاي هوجارد إلى دبي بعد شهرين فقط من فوزه بلقب بطولة جولة دي بي ورلد التي اختتمت موسم «السباق إلى دبي»، للمشاركة في النسخة الأولى من بطولة دبي إنفيتيشنال التي تقام في الفترة من 11 إلى 14 يناير 2024، في منتجع خور دبي.

وفاز اللاعب الدنماركي البالغ من العمر 22 عاماً بأول لقب له في بطولات النخبة لسلسلة رولكس، بعد تفوقه بشكل مذهل في دبي في وقت سابق من شهر نوفمبر الماضي، ليحقق أكبر لقب في مسيرته، وسيعود مرة أخرى إلى الإمارة للمشاركة في البطولة العالمية الجديدة التي تقام لمدة أربع أيام في نادي خور دبي لليخوت والجولف في منتجع خور دبي.

ستكون «دبي إنفيتيشنال» واحدة من بطولات جولة دي بي ورلد، وتقام بنظام 72 حفرة، وتقام بالتزامن معها منافسات لمدة ثلاثة أيام للمحترفين والهواة «برو-إم»، على أن يكون اليوم الرابع والختامي للمحترفين فقط، وسينضم هوجارد إلى روري ماكلروي حامل لقب «السباق إلى دبي»، ضمن قائمة من أبرز اللاعبين العالميين الذين سيتواجدون في الميدان، للنسخة الافتتاحية من الحدث الأول لعام 2024.

أدى انتصار الدنماركي في نادي عقارات جميرا للجولف إلى إنهائه موسم 2023 بشكل لا يُنسى، والذي تضمن فوزه مع فريق قارة أوروبا بلقب النسخة الأولى من بطولة هيرو كاب في أبوظبي، كما حقق مع نفس الفريق لقب كأس رايدر في نادي ماركو سيموني في روما، بالإضافة إلى حصوله على امتيازات اللعب في الجولة الأميركية وكأس فيديكس 2024.

حقق اللاعب الذي شارك لأول مرة في مسيرته في كأس رايدر 2023، الفوز بلقبين في الإمارات، حيث تضم خزائنه لقب بطولة رأس الخيمة 2022 أيضاً، وهو متحمس للمنافسة لتحقيق المزيد من النجاح في المنطقة.

قال هوجارد: «أحب لعب الجولف في الإمارات، وهي مكان مثالي لبدء العام بعد العطلة الشتوية، ومن الواضح أن الظروف وتجهيزات ملاعب الجولف هناك تناسب طريقة لعبي، وأنا أشعر دائماً بالثقة أثناء اللعب في دبي، ومع نظام المحترفين والهواة في هذه البطولة، فإن ذلك سيضيف بعداً مختلفاً للحدث، وهو ما أعتقد أنه مثير حقاً».