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الرياضة

الجنيبي يحقق أول ميدالية إماراتية في «الألعاب العالمية»

الجنيبي يحقق أول ميدالية إماراتية في «الألعاب العالمية»
5 ديسمبر 2023 14:15

بانكوك (الاتحاد)
أحرز سالم الجنيبي لاعب منتخب الدراجات، الميدالية الفضية في منافسات الألعاب العالمية، المقامة حالياً في تايلاند، كأول من يرتقي منصات التتويج بالبطولة، وذلك في سباق الدراجات ضد الساعة لفئة C3.
وبمعنويات عالية وحماس كبير، استهل المنتخب الوطني لرفعات القوّة التدريبات التحضيرية استعداداً لخوض منافسات الدورة وفقاً لترتيبات البطولة، حيث بدأت مرحلة التدريبات على أن تنطلق المنافسات الرسمية اليوم ولمدة ثلاثة أيام.
كما تزامن بدء التدريبات في اليوم الأول الاجتماع الفني لمسابقات رفعات القوة بالبطولة بحضور الجهاز الفني والإداري لمنتخب رفعات القوة.
الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني لرفعات القوة يضم اللاعبين سيف الزعابي، الذي يشارك في مسابقة وزن أقل من 72 كجم وفهد محمد في مسابقة وزن أقلّ من 97 كجم، بالإضافة إلى اللاعبة موزة الزيودي، والتي تشارك في منافسات وزن أقل من 55 كجم.

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