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الرياضة

منتخب الدراجات يستعد للبطولة العربية بمعسكر «إسباني»

منتخب الدراجات يستعد للبطولة العربية بمعسكر «إسباني»
5 ديسمبر 2023 16:00

أبوظبي (وام)
تتوجه بعثة المنتخب الوطني للدرجات إلى إسبانيا يوم الجمعة المقبل، للانتظام في معسكر خارجي، استعداداً للبطولة العربية لسباقات الطريق، والمقررة بالسعودية من 15 إلى 23 ديسمبر الجاري، بمشاركة 13 دولة.
ويستمر المعسكر حتى 15 ديسمبر الجاري، على أن تغادر البعثة مباشرة إلى السعودية لبدء مشاركتها في البطولة يوم 18 من الشهر نفسه.
وأوضح يوسف ميرزا مدير المنتخب الوطني للدراجات أن البعثة المشاركة في معسكر إسبانيا، ستضم 6 لاعبين هم أحمد المنصوري، ومحمد المطيوعي، وعبد الله الحمادي، وعبد الله جاسم، وسيف معيوف، ووليد النقبي، مشيراً إلى أن البطولة تتطلب استعدادات خاصة كونها بمشاركة نخبة من الدراجين العرب، واعتمادها أيضاً من الاتحاد الدولي.
وأضاف: «ما حققنا من إنجاز في البطولة العربية للمضمار بمصر بالحصول على 34 ميدالية ملونة، سيكون دافعاً للمزيد قبل ختام العام الحالي».

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