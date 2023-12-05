سفارتنا في الأرجنتين تحتفي بوفد البولو



بوينس آيرس (الاتحاد)

احتفت سفارتنا في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس بوفد اتحاد البولو المشارك في اجتماعات الاتحاد الدولي للبولو، وهو الاجتماع الذي شهد إعلان فوز الإمارات باستضافة كأس القارات للبولو 2026، وأعرب راشد الحمودي سكرتير أول سفارة الدولة في الأرجنتين عن سعادته بتواجد وفد الإمارات، ونقل لهم تحيات السفير سعيد عبد الله القمزي المتواجد بالإمارات لحضور مؤتمر تغير المناخ «كوب 28»، وهنأ الحمودي الوفد على فوز الملف باستضافة الحدث العالمي.

ووجه سعيد بن دري نائب رئيس اتحاد البولو رئيس الوفد، الشكر لأسرة سفارتنا في الأرجنتين على الحفاوة والاهتمام بالوفد وقال:«هذا ليس بغريب على أبناء الإمارات، وسفارتنا بالأرجنتين قدمت لنا كل الدعم خلال رحلتنا».

وأشاد محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد البولو، بدعم سفارتنا بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس خلال تواجد وفد ملف استضافة الاتحاد لبطولة كأس العالم للقارات 2026 وإنجاح مهمته، مما ساهم بالفوز بالاستضافة.

من جانب آخر، أعرب علي البواردي رئيس اتحاد البولو السابق عن سعادته بفوز فريق «لاناتيفداد»، بكأس بطولة الأرجنتين المفتوحة للبولو للرجال، مؤكداً أن هذا الفوز يحسب للبولو الإماراتي ليكون قد جمع بين كأسي الرجال والسيدات.