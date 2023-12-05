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الرياضة

قوارب التجديف تبحر في دبي السبت

قوارب التجديف تبحر في دبي السبت
5 ديسمبر 2023 17:00


دبي (الاتحاد)
ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة سباقات الموسم الرياضي البحري الحالي، سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، الجولة الثانية من بطولة دبي 203-2024، يوم السبت المقبل، بمشاركة 40 قارباً تتنافس على المراكز الأولى في شوطين، الأول الشوط المحلي والذي يجمع نخبة النواخذة والملاك في الدولة، والثاني الشوط المفتوح والمخصص لقوارب الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي وفرق الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية.
ويعد السباق المرتقب آخر فرصة لجميع القوارب من أجل تحسين موقفها في لائحة الترتيب العام في كل فئة، من أجل حجز مكان ضمن القوارب التي ستنافس على لقب أغلى البطولات سباق كأس آل مكتوم في نسخته السادسة والعشرين، والمقرر يوم السبت الثالث والعشرين من الشهر الجاري.
ويقام السباق المرتقب على مسار انسيابي تصل مسافته إلى أكثر من 2 كلم في قناة دبي المائية، بمحاذاة ممشى منطقة الجداف بين جمال الحاضر وأفق الخليج التجاري وبرج خليفة ومدخل خور دبي عند مرسي دبي هاربور كريك، وبالقرب من محمية خور دبي للحياة الفطرية. 

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نادي دبي البحري
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قوارب التجديف
كأس آل مكتوم للتجديف
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